Eva Bargiela fue mamá junto a Gianluca Simeone: así presentaron a su hijo Faustino

Después de una larga espera llena de ilusión, Eva Bargiela y Gianluca Simeone celebraron la llegada de su primer hijo, Faustino. La noticia se conoció este viernes y rápidamente se volvió tema de conversación entre figuras del espectáculo y el deporte.

La encargada de confirmar la feliz noticia fue Yanina Latorre, quien desde sus redes sociales compartió: “Nació Faustino, el nieto de Caro Baldini y Diego Simeone”. En cuestión de minutos, las redes se llenaron de mensajes de cariño y felicitaciones para la flamante familia.

Poco después, tanto Eva Bargiela como Gianluca Simeone decidieron hacer pública la llegada de su bebé con una tierna publicación conjunta. A través de un carrusel de fotos, mostraron las primeras imágenes de Faustino y escribieron un mensaje que reflejó la emoción del momento: “25.10.25, el día que conocimos al amor de nuestras vidas. Bienvenido Faustino”.

La publicación se viralizó al instante, cosechando miles de likes y comentarios. Amigos, colegas y seguidores celebraron junto a ellos esta nueva etapa, destacando la dulzura de las imágenes y la felicidad que transmitía la pareja.

Entre los mensajes que más llamaron la atención estuvo el de Emilia Ferrero, pareja de Julián Álvarez, quien también se encuentra embarazada. La futura mamá no dudó en dejar su felicitación con un simple pero tierno comentario acompañado de corazones: “Felicidades”.

Otras figuras del espectáculo y del mundo del modelaje también se sumaron al festejo. Luli Fernández, Ailén Bechara, Sofía Macaggi y Stephanie Demner fueron algunas de las que dejaron palabras de cariño para los nuevos padres.

La llegada de Faustino marca un nuevo capítulo en la vida de Eva Bargiela y Gianluca Simeone, quienes desde el inicio de su relación han mantenido un perfil bajo, priorizando la intimidad y los afectos. Con este nacimiento, la pareja da un paso más en su historia de amor.

Sin dudas, Faustino llegó para llenar de luz los días de sus padres, que no ocultaron su emoción al compartir el instante en que lo conocieron. Una foto, una fecha y un mensaje bastaron para que todos celebraran junto a ellos el comienzo de esta nueva etapa familiar.