El verano europeo volvió a convertirse en escenario para una nueva apuesta fashion de Evangelina Anderson. La modelo compartió fotos en bikini desde una tarde de pileta y captó la atención con un look de alto impacto, fiel a su estilo cuidado y sensual.

La elección principal fue una microbikini animal print con estampado de leopardo, uno de los diseños que nunca pierde fuerza en los looks de playa. El modelo tenía corpiño triangular, breteles finos para atar detrás del cuello y una bombacha colaless de tiro alto con tiras regulables a los costados.

Para completar la postal, la mediática posó sobre un inflable gigante con forma de cisne blanco y corona dorada. La imagen combinó relax, verano y producción estética, con una puesta pensada para redes y un clima de vacaciones que no tardó en generar repercusión entre sus seguidores.

Evangelina Anderson brilló en bikini desde Europa.

El beauty look también acompañó la escena. Evangelina Anderson llevó el pelo lacio, suelto y con raya al medio, en un tono rubio caramelo. Además, apostó por un maquillaje sutil, con pestañas apenas marcadas y un acabado natural en el rostro, ideal para una jornada al borde del agua.

Evangelina Anderson brilló en bikini desde Europa.

Esta no fue la única apuesta en traje de baño que mostró en el último tiempo. Semanas atrás, desde un hotel porteño con jacuzzi y sauna, la modelo había elegido una microbikini verde esmeralda con corpiño triangular, escote pronunciado y bombacha cavada con tiras finas regulables.

Evangelina Anderson brilló en bikini desde Europa.

Ese diseño se destacó por un detalle en tendencia: arandelas plateadas en ambas piezas. En esa ocasión, la rubia llevó el pelo recogido y volvió a elegir un make up discreto, con máscara de pestañas y delineado como protagonistas, reforzando una estética elegante pero relajada.

Otro de sus looks recientes tuvo como escenario Miami Beach, donde apareció con una microbikini negra de triángulo con estampado polka dots en blanco. Sumó una falda traslúcida, lentes de sol de formato cúbico, anillos, collar con corazón y un sombrero cowboy negro con hebilla plateada. Con cada aparición, Evangelina Anderson confirma que sus vacaciones también funcionan como una vidriera de tendencias.