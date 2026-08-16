Un abrazo afectuoso, una conversación distendida y varias risas volvieron a reunir públicamente a Sofi Martínez y Diego Leuco, tres años después de su separación. El momento fue registrado en video y alcanzó para que muchos seguidores comenzaran a preguntarse si entre los periodistas podría existir una segunda oportunidad.

Las imágenes mostraron la buena sintonía que todavía mantienen pese al tiempo transcurrido desde el final del noviazgo. Lejos de cualquier gesto de incomodidad, ambos se acercaron al concluir la actividad, hablaron durante varios minutos y se despidieron con una demostración de cariño que no pasó inadvertida para quienes presenciaron la escena.

El encuentro ocurrió durante la apertura de un complejo de canchas de básquet. Sofi Martínez y Diego Leuco fueron invitados a participar de un partido de exhibición y compartieron buena parte de la jornada en el mismo espacio. Sin embargo, fue lo sucedido fuera de la cancha lo que terminó concentrando la atención.

La historia sentimental de los conductores comenzó varios años atrás y se extendió durante aproximadamente dos años. En 2023 decidieron terminar la relación, aunque siempre evitaron protagonizar conflictos públicos. Desde ese momento, cada uno continuó enfocado en sus proyectos profesionales y preservó el cariño construido durante el tiempo que estuvieron juntos.

Pese a que el reencuentro tuvo un tono amistoso, la reacción en las redes fue inmediata. Numerosos usuarios celebraron la complicidad que mostraron, recordaron cuánto les gustaba la pareja y expresaron su deseo de verlos nuevamente juntos. El abrazo terminó convertido en el principal argumento de quienes comenzaron a fantasear con una reconciliación.

Hay, sin embargo, un antecedente que obliga a moderar las expectativas. En una entrevista reciente, Sofi Martínez reconoció que había sido ella quien tomó la decisión de separarse. También explicó que todavía no se sentía preparada para construir una amistad con su ex después de haber compartido un vínculo amoroso, una definición que expuso la complejidad de esa nueva etapa.

Por ahora, ni Sofi Martínez ni Diego Leuco hablaron de una posible vuelta. El video únicamente confirmó que pudieron reencontrarse en buenos términos y compartir un momento cercano ante las cámaras. Aun así, la naturalidad del intercambio y ese abrazo final volvieron a instalar una pregunta que sus seguidores creían cerrada: si el cariño que permanece podría convertirse otra vez en romance.