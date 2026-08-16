El romance con Gimena Accardi multiplicó el interés por Seven Kayne, el joven artista que conquistó a la actriz después de su separación de Nico Vázquez. Aunque ya tenía una carrera consolidada dentro de la música urbana, el noviazgo amplió su exposición y despertó curiosidad por conocer su historia.

Detrás del seudónimo se encuentra Joaquín Cordovero, un cantante, compositor y productor nacido el 1 de agosto de 1999 en la provincia de Buenos Aires. A sus 27 años, construyó una identidad artística en la que conviven distintas influencias y consiguió destacarse dentro de una generación marcada por el trap y las nuevas plataformas.

El primer gran impulso en su recorrido llegó en 2017 con el lanzamiento de Si te vas. La repercusión de esa canción le permitió ganar espacio en las listas de reproducción y presentar una propuesta que no quedaba limitada a un único género. Desde entonces, Seven Kayne desarrolló un sonido atravesado por el rap, el trap y el rock alternativo.

Su perfil inquieto también lo llevó a explorar otras ramas del entretenimiento. Además de grabar música y presentarse sobre los escenarios, incursionó como streamer y participó en eventos relacionados con el boxeo y el automovilismo. Esa diversidad de proyectos le permitió reunir a más de un millón de seguidores en Instagram.

La actuación terminó siendo otro punto importante en la vida del artista y, al mismo tiempo, el terreno donde su camino se cruzó con el de Gimena Accardi. Ambos compartieron el protagonismo de una serie vertical y la química que mostraron durante ese trabajo alimentó las primeras versiones sobre una relación que superaba los límites profesionales.

Los rumores comenzaron a circular hacia fines de 2025 y se mantuvieron rodeados de misterio durante varios meses. La situación cambió en abril, cuando Seven Kayne y la actriz compartieron imágenes de una escapada romántica que fueron tomadas como la confirmación pública del noviazgo. Desde entonces, cada aparición de ambos generó nuevas repercusiones.

El romance instaló a Joaquín Cordovero ante una audiencia que quizás todavía no conocía su recorrido musical. Sin embargo, lejos de ser únicamente la nueva pareja de Gimena Accardi, Seven Kayne ya había construido una carrera propia como cantante, productor, streamer y actor. La relación terminó de impulsar su llegada a los medios masivos y convirtió su historia en una de las más comentadas del espectáculo.