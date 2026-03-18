Un conflicto inesperado volvió a poner a Evangelina Anderson en el centro de la escena. La modelo enfrenta una demanda iniciada por una mujer con la que supo tener un vínculo cercano y que ahora decidió avanzar por la vía judicial. El caso generó impacto inmediato por los detalles que comenzaron a trascender sobre la relación entre ambas.

La situación salió a la luz a partir de declaraciones televisivas que expusieron el reclamo. Según se conoció, la denunciante es Flavia, una examiga que compartió años de cercanía con Evangelina Anderson, especialmente durante la etapa en la que la modelo vivió en México junto a su familia.

De acuerdo a lo que se explicó en el programa donde se difundió la información, el vínculo habría comenzado desde un lugar personal. Sin embargo, con el paso del tiempo, las tareas que realizaba Flavia habrían ido cambiando hasta convertirse en un rol mucho más amplio dentro del día a día de la casa.

“Flavia demanda a Evangelina. Era su asistente y amiga: la acompañaba, la maquillaba y la peinaba. Cuando Evangelina se va a vivir a México, le pide a Flavia que la acompañe como amiga; ella dice que no, que fue como una promesa de trabajo", detallaron al dar a conocer el conflicto.

Según ese mismo relato, la mujer sostiene que las responsabilidades crecieron de manera sostenida y sin un acuerdo laboral formal. En ese sentido, el testimonio apunta a que terminó cumpliendo múltiples funciones vinculadas tanto al ámbito doméstico como al cuidado familiar.

"Cuidaba a sus hijos, los llevaba al colegio y limpiaba la casa. Hacía absolutamente todo. Fueron varios años donde no le pagaba", agregaron sobre las tareas que habría realizado durante ese período.

El punto central del reclamo gira en torno a la falta de una retribución económica por esas actividades. La denunciante sostiene que la relación se mantuvo durante años bajo esas condiciones, lo que derivó en la decisión de iniciar acciones legales contra Evangelina Anderson.

Por ahora, el caso se encuentra en instancia judicial y no trascendieron detalles sobre el monto total de la demanda. Mientras tanto, la situación reabre un capítulo del pasado de Evangelina Anderson vinculado a su vida en México y a un vínculo personal que terminó en conflicto.