El conflicto mediático entre Evangelina Anderson e Ian Lucas sumó un nuevo capítulo cuando la modelo decidió hablar públicamente y fijar una postura contundente sobre las versiones que circularon en los últimos días. En medio del revuelo que generaron fotos y declaraciones del influencer, la modelo eligió responder en televisión y desmentir que entre ellos haya existido una relación sentimental.

Antes de entrar en el tema que generó polémica, Evangelina Anderson explicó por qué sintió la necesidad de intervenir y dar su versión de lo ocurrido: “Como todos saben, vengo de una separación muy reciente y tengo tres hijos. Siempre traté de resguardar mi intimidad y en este momento no me queda otra que aclarar lo que está pasando”.

Frente a las versiones que señalaban que había tenido un romance con Ian Lucas durante su participación en MasterChef, Evangelina Anderson fue tajante al negar esa posibilidad: “No puedo reconocer un vínculo que para mí no pasó, para mí no fue más que un compañero de trabajo. Me ponen en el lugar de tener que blanquear algo que para mí no pasó”.

“Ayer hablaba con mis amigas y no fue así, pero si hubiese sido, que una persona salga con fotos a decir todo esto no me gusta, ¿nadie habla de eso? Para mí no fue una relación”, sostuvo, dejando en claro su malestar con la exposición del episodio.

En ese mismo sentido, Evangelina Anderson explicó que quienes compartieron con ellos el programa pueden dar testimonio de cómo era realmente el vínculo: “Contaron cosas que no son ciertas sobre un romance, pueden preguntarle a cualquiera de mis compañeros de MasterChef que vieron de nosotros y nada que ver”.

El momento más sensible de su relato llegó cuando habló del impacto que el escándalo tuvo en su familia. “Hoy estuve hablando con mi hijo mayor y no está bueno. No me siento cómoda, le tengo que explicar algo que para mí es insignificante”, confesó, visiblemente afectada por la repercusión que el tema tomó en su vida personal.

A pesar del enojo que expresó por la difusión de la historia, Evangelina Anderson evitó confrontar directamente con el influencer y tuvo palabras conciliadoras hacia él. “Ian Lucas es un buen chico, la verdad que lo quiero un montón, pero está mal asesorado”, señaló, sugiriendo que el conflicto podría haber sido manejado de otra manera.

Finalmente, la modelo explicó el contexto de la imagen que detonó el escándalo: “Él mandó la foto de nosotros dos dándonos un pico, o su representante. Puedo explicar el contexto de esa foto, fue a la salida de una fiesta que organizó Luck Ra, y todos empezaron a gritar ‘pico, pico, pico’”.

Y cerró con una pregunta que dejó expuesto su malestar por la difusión de la foto: “¿Cómo puede ser que un hombre salga a mostrar una foto?” junto a una aclaración final sobre la distancia que siente entre ambos: “Tengo unos intereses muy diferentes a los suyos”.