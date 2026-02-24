El regreso de Gran Hermano a la pantalla argentina ha traído consigo la incorporación de 18 nuevos participantes, entre ellos Eduardo Carrera, figura que generó controversia en la edición de 2003. Su ingreso a la llamada Generación Dorada llamó la atención tanto por su pasado como por las expectativas de reescribir su historia televisiva.

En aquella edición, Carrera destacó por su conflictiva relación con Romina Orthusteguy, otra de las competidoras más fuertes dentro de la casa. Su temperamento explosivo y las tensas interacciones con su pareja marcaron su paso por el reality, que duró 84 días hasta que fue eliminado en la sexta ronda.

Eduardo Carrera regresa a Gran Hermano y reaparecen videos polémicos

Tras su reincorporación, las redes sociales comenzaron a viralizar nuevamente los archivos que registraron sus episodios de violencia dentro del programa. Entre los clips más impactantes se observa una discusión en la que Eduardo impide que Romina salga de la habitación, obligándola a permanecer sentada y profiriendo la amenaza: “No te vayas de acá, porque te voy a matar”.

Luego de su eliminación en la edición 2003, el propio Carrera reaccionó a estas imágenes y explicó que sus comportamientos estaban influenciados por el encierro y el estrés propios de la competencia, intentando justificar sus reacciones.

El estreno de esta nueva temporada de Gran Hermano está programado para este lunes a las 22:15 por Telefe, renovando la atención sobre los participantes y sus historias tanto pasadas como actuales.