La avant premiere de El Diablo Viste a la Moda 2 armó una escena a la altura del título. Entre flashes, invitados del espectáculo y nombres muy ligados al universo fashion, la alfombra roja se volvió el verdadero punto de atracción de la noche, con una sucesión de looks pensados para destacar y dejar una imagen fuerte.

No fue una gala donde todos jugaron a lo seguro. Hubo estilismos sobrios, elecciones con más dramatismo y también propuestas donde el detalle terminó pesando más que el impacto inmediato. En ese cruce de perfiles, generaciones y estéticas, el evento encontró una identidad propia y dejó bastante tela para cortar entre quienes pasaron frente a cámara.

Los looks de la avant premiere de El Diablo Viste a la Moda 2.

Una de las apariciones más comentadas fue la de Juana Viale, que eligió un vestido rojo firmado por Gino Bogani. La conductora apostó por una silueta larga y ceñida, con una construcción limpia, de esas que no necesitan demasiados agregados para hacerse notar. El escote recto con borde oscuro le dio contraste al conjunto y el peinado tirante terminó de reforzar una imagen elegante, firme y muy escénica.

Los looks de la avant premiere de El Diablo Viste a la Moda 2.

Nicole Neumann, por su parte, fue por otro camino y se apoyó en una estética más urbana y depurada. En lugar de ir por el volumen o el brillo, armó un look centrado en una falda de cuero de largo medio, combinada con una prenda negra sin mangas que mantuvo todo en una misma línea visual. El cinturón ayudó a recortar la figura y a ordenar el outfit, mientras el pelo suelto y un beauty look más liviano acompañaron sin quitarle protagonismo a la textura de las prendas.

Los looks de la avant premiere de El Diablo Viste a la Moda 2.

También fueron parte de la convocatoria figuras como Coco Fernández, Fabián Medina Flores, Claudio Cosano, Flor de la Ve, Juli Poggio, Cande Ruggeri, Christian Sancho, Stephanie Demner, Roberto Piazza y Robertito Funes Ugarte, entre otros invitados que aportaron sus propias lecturas de estilo. Algunos se movieron dentro de una zona clásica, otros eligieron piezas más llamativas, pero casi todos entendieron que el vestuario iba a ser parte central del show.

Los looks de la avant premiere de El Diablo Viste a la Moda 2.

Al final, la avant premiere de El Diablo Viste a la Moda 2 funcionó como una vidriera donde la moda tuvo tanto peso como el estreno mismo. Entre apuestas más sofisticadas, conjuntos de perfil contemporáneo y nombres fuertes de la escena local, la alfombra roja dejó un recorrido variado y efectivo, con Juana Viale y Nicole Neumann entre las presencias que mejor resumieron el espíritu de la noche.

Los looks de la avant premiere de El Diablo Viste a la Moda 2.

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