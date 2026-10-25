María del Mar Cuello Molar desarrolló buena parte de su carrera lejos de la televisión argentina, después de una separación que había puesto su vida privada bajo una fuerte exposición. La modelo cordobesa volvió a aparecer en las noticias por versiones que la relacionan con Jude Bellingham, aunque su recorrido público empezó mucho antes de esos rumores.

El fútbol ya la había llevado a los medios europeos en 2021. A mediados de ese año, fue fotografiada en un yate en Míkonos, Grecia, junto al arquero alemán Loris Karius. Las imágenes generaron repercusión porque él mantenía una relación con la presentadora Sophia Thomalla y, tras su difusión, el jugador ofreció disculpas públicas.

Antes de aquel episodio, María del Mar Cuello había sido conocida en la Argentina por su relación con Matías Alé. Se casaron en 2015 y el divorcio llegó en marzo de 2016, apenas cinco meses después de la boda. La ruptura quedó atravesada por conflictos familiares, acusaciones cruzadas y una cobertura que mantuvo a ambos en el centro de la atención.

Tras ese final, eligió instalarse inicialmente en México y concentrarse en su trabajo. Allí retomó la actividad como modelo publicitaria, con una búsqueda profesional que la fue llevando a distintos mercados. La mudanza marcó también una distancia respecto de la exposición mediática que había acompañado la crisis y el final de su matrimonio.

Con ese relanzamiento, Cuello Molar combinó el modelaje con su presencia como influencer y desarrolló una actividad que la llevó por Miami, Ibiza, Milán y Los Ángeles. Entre los trabajos de esa etapa figura una portada de Playboy México. Su perfil pasó a estar ligado a producciones publicitarias, viajes y publicaciones en redes, además de las noticias sobre su vida sentimental.

La nueva versión sobre Bellingham nació de capturas, fotografías y fechas que usuarios de redes vincularon entre sí. Las especulaciones ubican supuestos encuentros en 2025, cuando el inglés ya estaba en pareja con Ashlyn Castro. Los usuarios mencionaron fondos similares en imágenes de ambas mujeres y señalaron que la argentina había asistido a un partido en el estadio Santiago Bernabéu.

Por ahora, María del Mar Cuello, Bellingham y Ashlyn Castro no hicieron declaraciones sobre esas publicaciones. El supuesto vínculo y la crisis que se les atribuye al futbolista y su pareja siguen sin confirmación. Las capturas y las coincidencias que circularon no establecen, por sí solas, que haya existido un romance.