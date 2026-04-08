Allegra Cubero decidió cortar de raíz una versión que, en cuestión de horas, empezó a crecer alrededor de su internación. Mientras se instalaban cuestionamientos sobre la presencia de Nicole Neumann durante esos días en la clínica, fue la propia adolescente la que eligió hablar y poner en palabras cómo se organizó realmente el acompañamiento de sus padres.

Todo se encendió después de un comentario que se escuchó en SQP, donde se puso el foco en quién había estado más tiempo con ella durante esos días. Allí se afirmó: “Fabián durmió las tres noches ahí. Nicole estuvo un par de horas, fue un ratito a la tarde el viernes y uno el sábado. Él no hubiese tenido problema si ella quería quedarse a dormir con la nena, pero no estuvo la voluntad”. Esa frase empujó el tema hacia un terreno incómodo y abrió una discusión que rápidamente escaló.

Frente a ese ruido, Allegra Cubero usó sus redes para contar su versión y dejar en claro que la situación no había sido como se estaba diciendo. En una historia de Instagram, escribió: “Quiero pasar a aclarar que yo estuve internada (nada grave) por tres días y medio. Mi mamá como mi papá me estuvieron acompañando todos los días. Mamá venía durante todo el día y papá venía a la tardecita y se quedaba a dormir conmigo”.

A partir de ahí, la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero avanzó sobre el punto que más comentarios había generado. También en Instagram, explicó por qué su madre no podía quedarse durante la noche con ella en la clínica: “Mi mamá está con mi hermanito de un año con el que tiene que quedarse y dormir. Los dos estuvieron al lado mío acompañándome siempre. Los dos por igual”.

Con esa aclaración, Allegra Cubero no solo intentó ordenar los hechos, sino también defender a Nicole Neumann de una lectura que consideró injusta. Molesta por la manera en que se había contado la situación, fue todavía más directa al referirse a las críticas que circularon en las últimas horas.

“Me parece cualquiera que estén diciendo boludeces sobre que mi mamá solo se quedó cinco minutos y demás. Eso es mentira, mi mamá me acompañó un montón", lanzó la adolescente, sin suavizar el tono. Ahí quedó claro que, más allá del malestar físico por el cuadro que la llevó a ser internada, también le pesó la exposición pública que tomó un asunto familiar en medio de su recuperación.

Ya con todo dicho, Allegra Cubero eligió ponerle un límite al tema y cerrar la discusión con otro mensaje tajante en Instagram: “Yo me quedo tranquila de que aclaré cómo fueron las cosas. El que quiera seguir creyendo las mentiras y seguir inventando, allá ustedes. Espero puedan entrar en razón y dejar de decir cosas que no son. Gracias”.