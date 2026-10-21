Sabrina Rojas volvió a hablar de su presente sentimental y sorprendió con una anécdota que involucra a un futbolista argentino de apenas 19 años. Durante su participación en All Access, el ciclo de DGO Stream, reveló que el joven le escribe a través de Instagram y que insiste en verla cada vez que viaja al país. Sin embargo, pese a la insistencia, dejó en claro que no está dispuesta a avanzar con un encuentro.

La historia surgió durante una conversación con Luana Fernández, exparticipante de Gran Hermano, y el influencer Ramiro Bilbao. Allí, la conductora explicó que intercambió algunos mensajes con el deportista, aunque la diferencia generacional le genera incomodidad. “Yo soy mucho más grande y me da impresión porque tiene 19 años”, reconoció al explicar los motivos de su negativa.

Uno de los momentos más llamativos llegó cuando Bilbao dio a entender que podía tener una idea sobre la identidad del futbolista. Rojas reaccionó rápidamente para evitar que su compañero lo mencionara frente a las cámaras. “No vayas a decir ni por casualidad”, le pidió. Finalmente, el nombre del jugador quedó en reserva y tampoco hubo confirmación sobre la sospecha del influencer.

Según relató la presentadora, el joven desarrolla su carrera profesional fuera de la Argentina y aprovecha sus visitas para proponerle que se conozcan personalmente. Aunque la situación podría resultar tentadora para otras personas, ella aseguró que ya le manifestó su postura. “Le digo: ‘No hay manera’”, contó, antes de explicar que la edad del deportista es un factor determinante para ella.

La conductora también puso el foco en la cercanía entre la edad del futbolista y una etapa reciente de su propia vida. “Hace dos años yo estaba exactamente igual con la misma vida y este pibe era menor de edad”, reflexionó. Aunque dejó abierta la posibilidad de que su mirada cambie con el tiempo, marcó un límite concreto: “Hasta veinticinco basta”.

Durante el intercambio, Sabrina Rojas reconoció que los futbolistas profesionales pueden desarrollar una madurez particular desde muy jóvenes debido a las exigencias de su trabajo. “El jugador de fútbol desde muy chiquito tiene mucha responsabilidad, mucha conducta, viven solos, están curtidos, tienen presión”, señaló. Y agregó: “Cuando el chabón habla, tiene otra calle, tiene otro pensamiento”. Pese a esa consideración, mantuvo su decisión de no concretar una cita.

Sabrina Rojas ¿En busca del amor?

La charla también permitió conocer más sobre su actualidad amorosa, luego de su separación del exfutbolista José Chatruc, ocurrida dos meses antes de la revelación. A fines de septiembre, en PH, Podemos hablar, el programa de Telefe conducido por Andy Kusnetzoff, Rojas se definió como “multitarget” y contó que comenzó a disfrutar de una soltería que había postergado durante años. “Fui muy noviera desde los 15 años hasta que me separé del padre de mis hijos; estuve prácticamente de novia”, recordó.

En esa misma entrevista, la actriz explicó que dejó atrás los prejuicios sobre su intimidad y que ahora prioriza sus propias decisiones. “Me puse al día de todas esas décadas. Dejé de tener el complejo de que me pongan un mote y soy una mujer grande que elige con quién estar, cuándo y cómo. No me pregunto qué va a pensar alguien: no me importa nada”, afirmó. Sin embargo, también fue contundente sobre sus preferencias: ante las consultas de Sofía Martínez, sostuvo que recibe propuestas de hombres de distintas edades, pero que busca experiencia. “A mí me gustan de mi edad. Me gusta el hombre vivido; no me gusta el pendejo”, concluyó.