Una imagen de Jimena Barón viajando en taxi con un canil terminó revelando la noticia inesperada: adoptó un perro y sumó un nuevo integrante a su familia. La decisión llegó mientras Daniel Osvaldo atraviesa un problema de salud y después de que la propia actriz asegurara que no tenía intenciones de llevarse una mascota a su casa.

La historia detrás de la adopción comenzó durante las grabaciones de una nueva serie para Netflix, proyecto en el que La Cobra comparte elenco con Cande Vetrano. Los perros tienen presencia durante el rodaje y el contacto cotidiano con los animales terminó modificando completamente aquella postura inicial que Jimena había defendido semanas antes.

“Empezás a grabar una serie con perros”, escribió Jimena Barón al reconstruir en sus redes sociales cómo se produjo el cambio. Para mostrar hasta qué punto estaba convencida de que no adoptaría, también publicó una captura de una conversación que había mantenido con Vetrano antes de terminar tomando la decisión.

En aquel intercambio, Cande parecía tener bastante claro cuál sería el desenlace. “Todas terminamos adoptando perros, es obvio”, le había advertido a su compañera. La respuesta de Jimena no dejaba demasiado margen para las dudas y mostraba una posición completamente diferente a la que tendría algunas semanas después: “Ni en pedo”.

La propia actriz se tomó con humor la contradicción cuando finalmente presentó la situación ante sus seguidores. “Muy firme mi postura”, escribió Jimena Barón junto al contenido con el que expuso cómo había pasado de rechazar tajantemente la posibilidad a terminar viajando acompañada por el animal que decidió adoptar.

El anuncio se produjo en momentos en que Daniel Osvaldo, expareja de Barón y padre de su hijo Morrison, atraviesa un problema de salud. El material compartido por la actriz, sin embargo, estuvo concentrado exclusivamente en la llegada de la mascota y en la particular manera en que las grabaciones de la ficción terminaron influyendo en una decisión que no estaba originalmente en sus planes.

La escena del taxi terminó funcionando como la confirmación definitiva. Jimena Barón mostró el canil con el pequeño perro en su interior y dejó registrado el momento en que comenzaba esta nueva etapa familiar. Aquella negativa categórica quedó atrás y la experiencia en el set terminó provocando exactamente aquello que Cande Vetrano había anticipado desde el comienzo.