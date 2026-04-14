Luciana Salazar abrió una puerta incómoda y dolorosa al contar una experiencia que había quedado guardada en una zona muy sensible de su historia. Esta vez no habló de rumores, escándalos ni peleas del ambiente, sino de un episodio que la atravesó en carne propia y que, según explicó, tardó en nombrar con la dimensión que realmente tenía.

La confesión se dio durante una entrevista en Bondi Live, cuando Ángel de Brito le hizo una pregunta directa: “¿Sufriste abusos sexuales?”. La respuesta de Luciana Salazar fue igual de frontal: “Sí”. No hubo rodeos ni intento de esquivar el tema. A partir de ahí, la charla tomó un giro más áspero, porque la modelo empezó a poner en palabras situaciones que durante mucho tiempo había leído de otra manera.

En ese intercambio, Luciana Salazar intentó primero buscar una forma de definir lo que le había pasado. “No sé si decirle ‘mini abusos’ porque no llegaron a ser...”, dijo, antes de que el conductor la frenara con una aclaración tajante: “Todo es abuso”.

Fue entonces cuando describió una de las escenas que todavía la impactan al recordarla. También en Bondi Live, relató: “Si alguien te está poniendo frente a una pared, te quiere besar, es un abuso”. Con esa frase, Luciana Salazar dejó de hablar en abstracto y expuso una situación concreta, con una claridad que volvió todavía más duro el momento.

Después avanzó sobre algo que, según explicó, entendió con el paso del tiempo y a partir de lo que otras personas le hicieron ver. “No deja de ser un abuso. A veces yo pensaba que era acoso, pero eso es más verbal. Pero a mí me explicaron que ya el tema físico es abuso”, sostuvo. Esa reflexión mostró que no solo estaba contando lo que vivió, sino también revisando cómo durante años pudo haber minimizado un hecho que hoy nombra de otro modo.

Más adelante, Ángel de Brito quiso precisar en qué momento de su vida había ocurrido ese episodio. Allí, Luciana Salazar aclaró: “No me pasó siendo menor de edad, no. Sino ya siendo Luciana Salazar”. Esa respuesta ubicó el hecho en una etapa adulta y dentro de su recorrido en el medio, lo que volvió todavía más delicado el trasfondo de su testimonio.

Cuando llegó la pregunta sobre si la persona involucrada pertenecía al ambiente, eligió no avanzar con nombres propios. “No voy a nombrar eso...”, cerró. Y así dejó planteado un relato fuerte, sin detalles innecesarios pero con la suficiente claridad como para exponer una experiencia que, durante mucho tiempo, había quedado atrapada entre silencios, dudas y una forma equivocada de nombrarla.