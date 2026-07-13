Una salida a ver jazz, varios gestos en redes y un vínculo que ya tenía antecedentes públicos pusieron a Facundo Arana otra vez en el terreno sentimental. Tras los rumores de reconciliación con María Susini, una nueva versión indica que el actor estaría iniciando una relación con Paula Barbini.

El dato fue revelado por Fernanda Iglesias en Puro Show, donde contó que la información no apareció de un día para el otro. "Esta es una noticia que me había llegado ya hace un tiempo largo, que la hablamos con Pochi en su momento porque nos costaba confirmarla", explicó la periodista, al reconstruir cómo comenzó a circular el posible romance.

La confirmación, según contó, llegó después de recibir material que mostraba a Facundo Arana junto a la mujer señalada como su nueva pareja. "Me habían dicho que este actor muy famoso estaba saliendo con esta chica, me mandaron la foto. Había unas fotos de ellos juntos pero con otras personas", agregó Iglesias sobre las primeras imágenes que le habían llegado.

El punto central de la versión es que, para la panelista, el actor no habría retomado la relación con Susini. "Para mí ellos no se reconciliaron. Él está saliendo con esta chica y ahora lo puedo confirmar porque tengo la prueba, que es la foto juntos", aseguró, marcando distancia de las especulaciones que habían circulado durante los últimos meses.

Luego, Iglesias reveló quién es la mujer que aparece vinculada al galán. "Facundo Arana estaría ya en una nueva relación con una mujer que es madre de dos hijos adolescentes, que es artista plástica y además escribió un libro sobre la dislexia. Ella se llama Paula Barbini. Es una morocha espléndida, preciosa", detalló. Con esa descripción, el nombre de Paula empezó a instalarse con fuerza en el mundo del espectáculo.

El vínculo entre ambos no sería completamente nuevo. La periodista recordó que Arana ya había acompañado a Barbini en un proyecto personal y que recientemente se los vio compartiendo una salida. "Facundo estuvo en la presentación de su libro. Es más, hizo un video recomendando su libro. El viernes fueron a ver una banda de jazz a un boliche y estuvieron solos sentados en una mesa", contó.

Las redes sociales también aparecen como parte de las señales que alimentan la versión. "Ellos se están likeando mucho. Ella le pone corazoncitos, se siguen y él también le da 'me gusta' a sus publicaciones", cerró Iglesias. Así, entre una foto juntos, una salida nocturna y gestos virtuales, Facundo Arana vuelve a estar en el centro de una historia romántica que tendría a Paula Barbini como protagonista.