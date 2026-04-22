En los primeros meses de 2026, se confirmó la separación entre María Susini y Facundo Arana, poniendo fin a una relación de dos décadas que además dejó tres hijos en común. A pesar del impacto público, ambos decidieron mantener el silencio para preservar su intimidad, con Facundo admitiendo la distancia y solicitando respeto.

Tras cuatro meses sin declaraciones oficiales, María Susini rompió el silencio en una entrevista exclusiva para Infobae, donde explicó el estado actual de su vínculo con el actor. "Estoy separada pero no divorciada de Facundo. Es un proceso, largo, que está encarado con mucho amor porque hay mucha historia juntos. Sí te puedo decir que nos queremos mucho y nos respetamos", afirmó la modelo.

Separados sin maltratos, infidelidades ni otros rumores

Con estas palabras, Susini desmintió los rumores que circulaban sobre posibles maltratos o infidelidades en la pareja. Además, aclaró que su cercanía pública no es casual: "Que nos vean tomando algo es buenísimo. Incluso que lo abrace. ¡Son muchos años, es mucha historia!", explicó, destacando que el vínculo entre ellos sigue siendo afectuoso y saludable.

Respecto a una posible reconciliación, la modelo fue contundente: "La vida da muchas vueltas pero si volvés con alguien con el que estuviste tanto tiempo es para repactar cosas que molestaban, si no, ¿para qué? Pero yo no estoy en esa etapa".

María también reveló que su silencio durante este tiempo fue una forma de proteger no solo a sus hijos, sino también a ella misma, a Facundo y a la familia en general. "Cuando quiero cuidar, cuido y cuido en serio: no hablé porque estaba cuidando a mis hijos, me estaba cuidando a mí, estaba cuidando a Facu, a la relación y a la familia", expresó.

María Susini habla de su relación con Facundo Arana tras separarse

Sobre la presión mediática y los rumores que surgieron tras la separación, Susini aseguró que no le afectan personalmente, salvo cuando involucran a sus hijos. "Por mí, que inventen lo que quieran. No me molesta. El invento me duele si le duele a los chicos. Ahí saco las garras, soy leona y te muerdo, ahí ya es otro tema. Mientras que los chicos estén bien, a mí no hay nada que me mueva. Pueden decir lo que quieran", concluyó.