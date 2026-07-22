Alberto José Ovando, integrante de Los Fronterizos, falleció y fue despedido por sus compañeros de la reconocida agrupación folklórica argentina. La noticia fue confirmada por Los Fronterizos a través de sus redes sociales, donde expresaron su tristeza y recordaron su trayectoria artística y humana.

El músico formó parte de una de las agrupaciones más importantes del folklore argentino, aportando su voz como barítono y su talento en instrumentos como el bombo y la quena. Su muerte provocó repercusiones entre seguidores del conjunto y referentes de la música popular.

Los Fronterizos destacaron los años compartidos con Ovando, los escenarios recorridos, los ensayos y los viajes realizados junto al grupo. En su despedida señalaron que su legado permanecerá vivo en cada canción de una formación que marcó generaciones.

“Hasta siempre, Alberto José Ovando. Hasta siempre, Fronterizo”, expresaron sus compañeros en una despedida que rápidamente generó muestras de cariño entre seguidores del grupo.

La despedida de Los Fronterizos y el recuerdo de sus compañeros

Los integrantes de Los Fronterizos recordaron a Ovando como un compañero fundamental durante los años compartidos arriba y abajo del escenario.

En el mensaje de despedida mencionaron los caminos recorridos juntos, los ensayos, los viajes y las experiencias que formaron parte de la historia del conjunto.

“Gracias por la amistad, por el compañerismo y por todo lo que brindaste”, expresaron desde la agrupación, destacando que su memoria continuará ligada a la identidad musical de Los Fronterizos.

Alberto José Ovando y su aporte al folklore argentino

Ovando quedó asociado a una etapa importante de Los Fronterizos, grupo reconocido por su aporte a la difusión del folklore argentino dentro y fuera del país.

Además de su participación vocal como barítono, se destacó por su manejo del bombo y la quena, instrumentos profundamente vinculados a la tradición musical argentina.

Su presencia dentro del conjunto representó una combinación de interpretación vocal y raíces folclóricas, elementos que forman parte del estilo que caracterizó a Los Fronterizos durante décadas.

Los Fronterizos, una historia clave de la música popular argentina

Fundado en 1953, Los Fronterizos es uno de los conjuntos más reconocidos del folklore argentino. Junto a otras agrupaciones como Los Chalchaleros y Los Cantores del Alba, formó parte de la expansión del movimiento folklórico que tuvo su auge durante la segunda mitad del siglo XX.

El grupo alcanzó reconocimiento nacional e internacional por sus armonías vocales, sus interpretaciones tradicionales y su participación en festivales y escenarios emblemáticos.

Canciones como “El Humahuaqueño”, “Zamba de mi esperanza” y otros clásicos del repertorio folklórico quedaron asociadas a una generación que acercó la música argentina a millones de personas.

El legado que deja Alberto José Ovando

La muerte de Ovando representa una pérdida para familiares, amigos, músicos y seguidores del folklore argentino.

Su trayectoria queda vinculada a una agrupación que continúa siendo una referencia histórica de la música popular y cuyo repertorio sigue vigente entre nuevas generaciones.

El recuerdo del artista permanecerá en las grabaciones, las presentaciones y las canciones que forman parte del patrimonio cultural del folklore argentino.