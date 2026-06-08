La despedida de Indio Solari dejó una imagen imborrable para el rock argentino. Miles de fanáticos se acercaron al velorio realizado en Avellaneda para rendir homenaje al artista que marcó a generaciones enteras con su música y sus letras. En medio de la conmoción por su fallecimiento, la familia del histórico cantante decidió expresarse públicamente a través de las redes sociales.

Luego de una jornada atravesada por la emoción, los familiares de Indio Solari compartieron un extenso comunicado en el que agradecieron el acompañamiento recibido durante las horas más difíciles. El mensaje rápidamente se viralizó entre seguidores de todas las edades que continúan manifestando su dolor por la partida del músico.

“Ya está. Todas y todos los que tuvieron la posibilidad de acercarse a despedirlo, lo hicieron. Ahora la lluvia nos manda a todos a casita, a seguir penando por dentro y a recordarlo como era: humano. Infinito”, expresaron en una de las partes más emotivas del texto difundido tras el funeral.

Además, la familia destacó el enorme esfuerzo realizado para llevar adelante una ceremonia que reunió a una multitud. “Gracias a todos los que hicieron este esfuerzo: tanto los que se acercaron y los que lloraron donde los sorprendió la pena, como las toneladas de muchachos y muchachas que hicieron posible y formaron parte de la organización descomunal que supuso esta despedida, en tiempo récord”, señalaron.

Otro de los pasajes que más repercusión generó fue el que recordó una reflexión que el propio Indio Solari había compartido sobre las despedidas. “Él nos anticipó que las despedidas son estos dolores dulces. Lo que no nos avisó fue que dolores dulces como estos iban a durar toda nuestra vida”, escribieron, sintetizando el sentimiento de millones de seguidores.

Sin embargo, uno de los detalles más conmovedores del comunicado estuvo relacionado con el legado artístico que dejó preparado antes de partir. Según contaron sus seres queridos, el músico tomó recaudos simbólicos para que su obra continuara acompañando a quienes lo admiraron durante décadas.

El emotivo ádios de la familia del Indio Solari

“Como no podía ser de otro modo, pensó en todo antes de irse. Y por eso dejó encendido el equipo Marshall de su guitarra y el equipo de sonido donde escuchaba las canciones en las que trabajaba. Nos sugirió, así, que la música debía seguir sonando, más allá de lo que ocurriese. Hagamos eso”, revelaron en el mensaje.

La despedida concluyó con una frase que resume el deseo de quienes siguen encontrando refugio en las canciones de Indio Solari: “Que su música no pare nunca más”. A pocos días de su muerte, el legado del ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota permanece intacto, reafirmando el vínculo único que construyó con el público y su lugar eterno en la historia del rock nacional.