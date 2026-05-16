La banda neuquina Release atraviesa uno de sus momentos más sólidos y lo celebrará en casa. Tras una serie de presentaciones con buena respuesta en distintos puntos del país, el grupo prepara un show especial en Neuquén para festejar sus 10 años sobre los escenarios.

En diálogo con Entretiempo, que se emite por AM550, el tecladista Martín Herrera repasó el presente del grupo y el impacto de su reciente paso por Buenos Aires. “Estuvimos en Buenos Aires con mucho éxito. Tocamos en Roxy y nos recibieron con una cantidad de gente impresionante”, contó.

Y agregó: “Para nosotros llegar a la capital tiene un significado muy especial. Fue la primera vez que hicimos un show íntegramente nuestro ahí”.

La banda consolida su crecimiento con shows en distintas ciudades

El grupo, formado en Neuquén en 2016 como tributo a Pearl Jam, logró construir una identidad propia a lo largo de los años. Su propuesta combina respeto por el sonido original con una puesta en escena potente.

Herrera explicó que el último mes fue clave. “Tocamos en Buenos Aires, en Zapala, en Bariloche, y en todos lados con salas llenas. Venimos trabajando mucho y eso se nota”, afirmó.

Su show en el mítico Roxy fue un éxito. (Foto: Mario Espinoza)

También destacó el cambio interno que atravesó la banda. “Hoy estamos en un momento pleno. Profesionalizamos el trabajo, armamos un equipo y eso nos permitió crecer”, señaló. En ese sentido, valoró el acompañamiento del productor que los acompaña en cada presentación.

El show aniversario propone cercanía y emoción en vivo

El recital por los 10 años será el viernes 22 de mayo a las 21 en Mood Live. La banda apuesta a un espectáculo que combine clásicos, interacción con el público y una experiencia más completa desde lo técnico, con Marcos Tarifeño en la voz, las guitarras de Sebastián de Urrutia y Roni Colipe, el bajo de Germán Francia y Alejandro Tarifeño en batería, además de Martín en los teclados.

“Buscamos un show cercano. Somos fans tocando para fans. Hay temas que no pueden faltar, pero también preguntamos qué quiere escuchar la gente”, explicó Herrera.

Además, remarcó que tocar en Neuquén permite sumar recursos propios. “Acá podemos hacer un show más completo, con mejor técnica y nuestro propio VJ. Mood tiene un escenario de nivel nacional”, sostuvo.

La banda proyecta una gira y busca ampliar su alcance

Después del aniversario, el grupo apunta a seguir creciendo. Herrera adelantó que trabajan en una gira por distintas provincias. “Estamos recibiendo mensajes de muchos lugares. La idea es expandirnos y no quedarnos solo en algunas ciudades”, dijo.

El músico también destacó la escena regional. “Hay muchísimo talento en el sur. Queremos aportar a ese crecimiento y fortalecer el circuito”, afirmó.

Release se consolidó en los últimos años con presentaciones en escenarios importantes y un recorrido que incluyó festivales masivos y salas reconocidas. Ahora, con una década de trayectoria, el grupo vuelve a Neuquén para celebrar con su público y proyectar nuevos desafíos.

La entrevista completa: