El presidente Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos en marzo con una agenda centrada en la captación de inversiones, en lo que será una de las principales apuestas del Gobierno para mostrar el rumbo económico ante el mundo financiero internacional. El mandatario encabezará en Nueva York una serie de actividades enmarcadas en la “Argentina Week”, un evento que se desarrollará durante varios días en Manhattan y reunirá a bancos, fondos de inversión y empresarios globales.

La iniciativa, impulsada por la Embajada Argentina en Estados Unidos junto a instituciones financieras de primera línea, apunta a posicionar al país como un destino atractivo para el capital internacional y a presentar las oportunidades que se abren en distintos sectores productivos. Desde el entorno diplomático argentino destacaron que se trata de uno de los mayores esfuerzos de promoción de inversiones de los últimos años, tanto por su alcance como por el nivel de los participantes convocados.

Durante el encuentro se prevén exposiciones, paneles sectoriales y reuniones privadas orientadas a captar fondos y proyectos de largo plazo. Energía, minería, tecnología, agroindustria, ciencia, innovación y sector farmacéutico serán algunos de los ejes centrales, en línea con la estrategia oficial de impulsar áreas consideradas clave para el crecimiento económico.

Además del Presidente, viajará una comitiva integrada por altos funcionarios del Gabinete, entre ellos el canciller Pablo Quirno, el ministro de Economía Luis Caputo, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger. Cada uno expondrá los lineamientos de la política económica, regulatoria y de apertura al mercado que el Gobierno busca consolidar.

Las actividades se desarrollarán en espacios emblemáticos del circuito financiero neoyorquino, como sedes corporativas de grandes bancos internacionales y el Consulado argentino, combinando actos públicos con encuentros reservados entre funcionarios y referentes del mundo empresario.

Desde la organización remarcaron que el evento reunirá a más de medio centenar de presidentes y CEOs de compañías internacionales y argentinas, tanto de firmas ya radicadas en el país como de grupos que analizan desembarcar o ampliar sus operaciones. La Argentina Week cuenta con el acompañamiento de JP Morgan, Bank of America y Kaszek como coorganizadores, además del respaldo de instituciones como Citi, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, AmCham y AS/COA.

El objetivo, según destacaron desde el Gobierno, es aprovechar el nuevo escenario económico para reposicionar a la Argentina en el mapa global de inversiones y abrir una ventana de oportunidades que permita transformar expectativas en proyectos concretos.