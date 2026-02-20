Una casa casi vacía, publicaciones en WhatsApp y un pasivo millonario que salió a la luz en televisión. María Fernanda Callejón quedó en el centro de la escena luego de que se revelara que comenzó a vender muebles de su vivienda en medio de una delicada situación económica vinculada a la división de bienes con Ricky Diotto.

La información fue expuesta en A la Tarde, donde el periodista Santiago Sposato lanzó el dato en tono enigmático antes de dar nombres. "Esta famosa está rematando todos sus muebles por las historias de WhatsApp: vende la cama, la mesa, las sillas. Vende todo", aseguró, generando inmediato impacto en el estudio.

En el mismo envío amplió las razones detrás de la decisión. "Lo hace para resolver una interna familiar. Tiene que ver con la plata. Ella es una actriz con mucha historia. Tiene una muy linda casa en zona Norte. Creo que la casa tampoco la va a tener más. Todo lo que vende es por necesidad", detalló.

Minutos más tarde, Débora D'Amato confirmó la identidad de la protagonista. "La que vende todo es María Fernanda Callejón. Ella había comprado la casa con un crédito UBA y cuando se separa con Ricky Diotto no se ponen de acuerdo en pagar las cuotas y se creó una deuda de 98 millones", explicó.

La cifra sorprendió incluso dentro del panel, ya que la propiedad había sido adquirida bajo un esquema de financiación y, tras la ruptura en 2022, el desacuerdo en el pago de las cuotas habría generado un pasivo cercano a los 98 millones de pesos.

Según la información difundida, la situación no quedó solo en la venta de mobiliario. También se precisó que "la casa fue vendida y que todo esto está judicializado", lo que indica que el conflicto continúa en el ámbito legal mientras se resuelve la división patrimonial.

María Fernanda Callejón y Ricky Diotto ya habían atravesado instancias judiciales tras su separación, que incluyeron denuncias y filtraciones de chats. Hoy, el foco vuelve a estar puesto en lo económico. Entre muebles en oferta y expedientes abiertos, la intimidad financiera quedó completamente expuesta.