Cuál es el plan de María Fernanda Callejón para quedarse con el dinero de su ex: “Lo extorsiona”

El enfrentamiento entre María Fernanda Callejón y su exmarido Ricky Diotto sumó un nuevo capítulo en la justicia. Este jueves ambos se vieron las caras en una audiencia en los Tribunales de Campana, y en paralelo trascendieron revelaciones que dejan en evidencia la compleja trama de intereses detrás del conflicto. Según Yanina Latorre en Sálvese quien pueda (América TV), la actriz estaría buscando quedarse con gran parte de los bienes, lo que fue interpretado como una estrategia de presión económica.

De acuerdo con la panelista, María Fernanda Callejón reclama quedarse con la casa familiar y también con el auto, que finalmente Ricky Diotto terminó cediendo. El odontólogo, sin embargo, insiste en que no puede sostener las exigencias de su expareja, quien pretende mantener un nivel de vida que excede sus posibilidades. “Ella quiere vivir en un country, con colegio privado y un estándar que él no puede pagar”, explicó Yanina Latorre.

El trasfondo económico es determinante. Hasta el momento, Ricky Diotto se hace cargo de la cuota del colegio, la prepaga, la manutención de la hija en común y parte de la hipoteca de la vivienda, mientras que también afronta el alquiler de su propio departamento y sus gastos personales. “Tiene tres trabajos y aun así no llega a cubrir todo”, señaló la periodista, subrayando lo asfixiante de la situación.

Frente a ese panorama, el exmarido propuso dividir los costos en partes iguales, aunque esa alternativa nunca prosperó. Según trascendió, María Fernanda Callejón solo se hace cargo de las expensas de la casa y de la cuota del auto, mientras que el resto recae en Ricky Diotto. Para el entorno del odontólogo, el planteo de la actriz es desmedido y responde más a un intento de quedarse con los bienes que a una negociación equitativa.

El caso tomó otro rumbo cuando apareció en la escena judicial la denuncia por violencia de género. María Fernanda Callejón había manifestado su deseo de ir a juicio oral, comparándose incluso con Julieta Prandi. Sin embargo, en la última audiencia, su abogado abrió la puerta a una negociación, lo que para algunos analistas demuestra un giro estratégico. “No podés usar una causa de género para extorsionar”, lanzó Latorre en televisión.

La versión que circula es que la actriz estaría dispuesta a frenar la causa a cambio de quedarse definitivamente con la casa, lo que generó fuertes críticas. La comparación con el caso Prandi volvió a instalarse, pero esta vez con la diferencia de que María Fernanda Callejón buscaría un acuerdo material y no una condena ejemplar.

Pese a las acusaciones, la actriz declaró ante la prensa que su prioridad es alcanzar la paz por el bien de su hija. “Necesito calma para criar a una hija mujer en estos tiempos”, expresó al salir de Tribunales, sin dar detalles sobre lo negociado puertas adentro.

Por ahora, la disputa se mantiene abierta. Mientras María Fernanda Callejón asegura que busca tranquilidad, del otro lado acusan maniobras de presión y exigencias imposibles de sostener. El futuro del caso dependerá de si ambos logran llegar a un acuerdo o si el conflicto termina en un juicio cargado de denuncias cruzadas y reclamos económicos.