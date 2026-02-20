A días de que Mirtha Legrand celebre sus 99 años, un conflicto del pasado volvió a irrumpir con fuerza. En Intrusos revelaron que Marcelo Campos, su exchofer, estaría impulsando una movilización el mismo día del festejo, reavivando una disputa que continúa abierta y que ahora suma un nuevo capítulo público.

Rodrigo Lussich fue quien expuso el tema al aire y lo hizo con una frase contundente: "Yo no quiero decir la palabra secta, pero hay un grupo de personas que se están confabulando para que Mirtha Legrand no cumpla 100 años. Su viejo chofer, Marcelo, que tuvo un romance con su colaboradora Elvira, quiere hacer una marcha durante el cumpleaños de Mirtha".

Según detalló el conductor, la iniciativa apuntaría a “una marcha para aguarle la fiesta a Chiquita”. Incluso mostraron en pantalla un flyer que comenzó a circular en redes con la consigna: "Todos al cumple de Mirtha el lunes 23. También se cumple un año que echó a su chofer Marcelo. Vamos a marchar".

Lussich ironizó sobre el contexto político y social del país: "Mirá que tenemos un día, se acaba de aprobar la ley de reforma laboral que nos va a reventar a todos. Te van a hacer laburar hasta de madrugada. Pero puede haber más gente en esta marcha". Y agregó: "Una marcha contra Mirtha, chicos. Nunca hubo, ni la CGT se atrevió a tanto".

En medio del comentario, también mencionó lo que denominó "la maldición de los 99 años", y reflexionó: "Pensemos. Buscá Betty White, una querida actriz americana, de los años dorados. Llegó a los 99. No queremos que sea el caso de Mirta porque queremos festejar los 100 en Plaza de Mayo".

La polémica no quedó solo en la convocatoria. En el programa difundieron un audio del propio Marcelo Campos, quien relató cómo fue su salida laboral: "A mí al otro día es cuando me echan, viste. Esperaron que yo la lleve al cumpleaños, todo, y después me echaron. Lo podían haber hecho mucho antes, pero bueno, como son berretas... ¿Y Mirtha que iba a llegar en colectivo al cumpleaños del año pasado? Entonces fue con su auto y al otro día a mí me echaron".

Marcelo Campos también cuestionó la falta de explicaciones formales: "No sé por qué ellos no salen a decir nada. Hablo de ellos porque yo ya dije que a mí el abogado, con el cual yo hablaba de parte de ellos, me dijo que me echa la familia y yo le pregunté cuál era la causa, me dijo que por algo genérico. Punto. No hay otra cosa". Además apuntó: "Hablan de todo el mundo, pero de ellos no hablan, eso está claro. Igual la cara de Mirtha, el día del Colón, el año pasado, cuando estaba con la hija y creo que estaba alguien más, dice toda la situación. Con la cara que pone cuando le preguntan adentro del Colón, dice todo de quién es el error. Con ver eso es suficiente".

El exchofer cerró anticipando que la disputa seguirá en tribunales: "Y ahora viene la apertura de testigos, que es el próximo paso, y después se evaluará la jueza. Espero que sea imparcial la jueza". Mientras tanto, el cumpleaños 99 de Mirtha Legrand ya no se vive solo como celebración, sino también bajo la sombra de un conflicto que promete escalar.