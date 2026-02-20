El enfrentamiento entre Cinthia Fernández y Moria Casán terminó de explotar en La mañana con Moria, el ciclo de El Trece, y generó un clima cargado de tensión que se trasladó directamente a la pantalla. Luego de fuertes declaraciones cruzadas y un picante descargo en redes sociales, ambas volvieron a coincidir en el estudio, dejando en claro que la paz está lejos de llegar.

La polémica comenzó cuando Cinthia Fernández utilizó su cuenta de Instagram para apuntar contra la actitud de Moria Casán en vivo. Sin filtros, la panelista cuestionó el trato recibido y sembró dudas sobre su continuidad en el programa. El escándalo rápidamente tomó dimensión mediática y dejó al descubierto una feroz interna dentro del equipo.

Este viernes, lejos de ausentarse, Cinthia Fernández se presentó en el canal y habló con Puro Show antes de salir al aire. En diálogo con Walter Leiva, fue contundente: “Yo estoy tranquila, siempre estuve muy tranquila, decir la verdad no es estar nerviosa ni sacada. La falta de respeto no la tolero y como no me callo y no soy un obsecuente, nada, las digo”.

Consultada sobre su futuro en el ciclo, redobló la apuesta y dejó abierta la puerta a una posible salida. “Si me tengo que ir porque las reglas de un laburo son así, me iré. Pero me voy con la frente bien en alto, porque yo no comparto que me falten al respeto”, afirmó, marcando su postura frente a la conducción de Moria Casán.

Por su parte, fiel a su estilo, Moria Casán minimizó el conflicto antes del reencuentro al aire. “Para ustedes será fuerte, a mí no me mueve un pelo. Soy la inventora de esto, un poco más la tele la invento yo y no me hago la superada realmente", lanzó con ironía, dejando en claro que no considera grave la situación.

Además, reveló qué habló con la producción tras el escándalo: “A mí me preguntan si me molestaba la presencia de la señora y yo dije ‘de ninguna manera, por mí decidan ustedes, a mí no me molesta nada’”. La conductora buscó bajarle el tono al conflicto, aunque el mensaje no pasó inadvertido.

Sobre el polémico posteo de Cinthia Fernández con la frase “entre mecheras se entienden”, Moria Casán respondió sin dramatizar: “Es una caricia, qué me importa”. Sin embargo, el cruce dejó marcas visibles y la tensión se sintió en cada gesto compartido en el piso.

El reencuentro fue frío y protocolar. “La saludé en el piso como vieron, se sacó fotos hoy, divino, es el día que mejor estuvo. Vino temprano la primera vez desde que debutamos, así que parece que le aplicamos un correctivo, ¿o se lo aplicó solo?”, disparó Moria Casán, dejando la puerta abierta a nuevos capítulos de este escándalo que promete continuar.