Sol Abraham quedó en el centro de una de las noticias más inesperadas de la gala cuando Gran Hermano anunció un movimiento que altera el juego y la saca, por unos días, de la rutina de la casa. Lo que hasta ese momento era una noche de nominación más cambió de golpe con un comunicado en vivo que la señaló directamente a ella y abrió una puerta inédita dentro de esta edición.

La sorpresa llegó de boca de Santiago del Moro, que frenó la dinámica habitual del programa para revelar una decisión tomada desde afuera. El conductor explicó en la gala de Telefe: “La gente de ‘La Casa de los Famosos’ eligió a un jugador, en este caso una jugadora que va a viajar”.

Tras las nominaciones, el conductor aclaró una cuestión y reveló quién es la famosa que partirá de intercambio. “Es una jugadora que hoy está en placa. Por ende, va a bajar de placa, pero cuando regrese en unos días va a ir a placa directamente”, detalló Santiago del Moro antes de ponerle nombre a la decisión. Ahí llegó el anuncio que detonó la reacción de la casa: “Esa jugadora es Sol”.

Ante semejante anuncio, Sol Abraham quedó completamente desbordada por la noticia y apenas pudo reaccionar entre la sorpresa y la emoción. “¡No lo puedo creer! ¡Gracias!”, lanzó la participante que gritaba, saltaba y se abrazaba con sus compañeros luego de escuchar que fue la elegida.

Después del anuncio principal, Santiago del Moro dio más precisiones sobre cómo será la dinámica de este cruce entre realities. En la misma gala explicó: “Van a ser unos días, 6 o 7, y ese mismo día que vos llegues allá, va a entrar alguien acá”. De ese modo, quedó confirmado que no será una visita aislada, sino un verdadero intercambio entre ambas casas, con consecuencias directas para los participantes de los dos programas.

También hubo una aclaración sobre el peso que tiene el formato al que viajará Sol Abraham. Santiago del Moro recordó frente a la casa y al público: “Es un programa que se emite en Estados Unidos y gran parte del mundo con muchísimo éxito”.

Lejos de quedarse paralizada por la presión de saber que al volver quedará automáticamente nominada, Sol Abraham eligió entregarse por completo al momento. La participante volvió a agradecer con una frase simple, pero cargada de entusiasmo: “Estoy feliz, gracias a todos”. Así, en una gala que ya de por sí movía fichas importantes, su nombre terminó ligado a una jugada inédita que no solo la saca de placa ahora, sino que también la pone en el foco de una nueva etapa del juego.