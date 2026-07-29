Compartir destino con Javier Milei fue suficiente para que volvieran a circular rumores sobre una posible reconciliación, pero Fátima Florez rechazó esa versión. La artista aseguró que ambos viajaron a Perú por compromisos diferentes y que ni siquiera mantuvieron un encuentro privado durante su estadía.

La humorista admitió que pudo observar al Presidente, aunque aclaró que estuvieron alejados por las actividades de cada uno. "Nos hemos visto acá de lejos, de lejos porque cada uno, como te digo, tiene su lugar, él tiene su lugar protocolar y yo tengo un lugar dentro de lo que son las amistades, entonces desde ese lado sería imposible también verse", explicó en DDM.

Fátima Florez también descartó estar buscando una nueva relación porque toda su atención está puesta en sus proyectos profesionales. "Si saben que estoy trabajando full, saben que no tengo tiempo. En este momento sería imposible para mí tener algún amorío con alguien, porque saben que estoy full trabajo, full carrera", sostuvo.

Su llegada a Lima estuvo vinculada con Keiko Fujimori, con quien mantiene una amistad desde hace dos años. "Aquí estamos en el Congreso, recién acabo de terminar el discurso y el traspaso de la reciente presidenta Keiko Fujimori, así que estamos acá ahora saliendo. Yo estaba ahí sentada con su familia y con sus amigos, así que nosotros tenemos una muy linda amistad que se dio hace dos años cuando compartimos una gala solidaria de Starlight, que es la fundación de Antonio Banderas que tiene Marbella en España, y ahí nos hicimos muy buenas amigas, ella conoce mucho de mi trabajo", relató.

La coincidencia geográfica con Javier Milei, según remarcó la imitadora, no formó parte de ningún plan conjunto. "Es una mera coincidencia, de verdad que es pura coincidencia. De verdad, acá yo vine imitada por la señora Keiko Fujimori. Nada tiene que ver mi invitación con él", afirmó para despejar las especulaciones.

El vínculo entre Fátima Florez y el mandatario había generado un fuerte interés desde el comienzo de su romance. Por ese antecedente, la presencia simultánea de ambos en un viaje oficial despertó sospechas sobre un posible acercamiento, aunque ella negó que se hubiera producido una conversación íntima.

Con sus declaraciones, Fátima Florez buscó dejar en claro que no retomó la relación con Javier Milei y que su agenda en Perú respondió exclusivamente a una invitación personal de Keiko Fujimori. La artista aseguró que permanece enfocada en su carrera y que actualmente no dispone de tiempo para iniciar ningún romance.