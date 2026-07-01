El regreso de Federica Pais a su programa estuvo atravesado por el dolor. Tras la muerte de Ernestina Pais, la conductora volvió al aire y decidió hablar por primera vez de la pérdida de su hermana, en un momento cargado de emoción y con la voz quebrada.

La reaparición ocurrió en el programa 1111 Argentina, por Argentina 12, donde la conductora explicó por qué necesitaba volver a trabajar pese al momento familiar que atraviesa. "Necesitaba estar acá, retomar la rutina. Todos saben y es de público conocimiento, la espantosa pérdida que tuvimos", expresó al comienzo.

Lejos de intentar ocultar la tristeza, Federica agradeció el acompañamiento recibido desde que se conoció la noticia. "Estamos en una locura y en un vértigo muy difícil de explicar, pero hay una parte de uno que necesita agradecer las muestras de cariño y el respeto de tanta gente", dijo, visiblemente movilizada.

El momento más fuerte llegó cuando habló directamente de Ernestina Pais y del vínculo que las unía como hermanas. Entre lágrimas, la conductora manifestó: "Agradecer, decirle que la amo y más allá de cualquier cosa que puede haber pasado, ella y yo sabíamos lo que nos unía".

También dejó una reflexión íntima sobre los últimos instantes de Ernestina y sobre la necesidad de encontrar algún consuelo en medio de una pérdida inesperada. "Cuando pasan estas cosas, uno piensa que por suerte no sufrió, que no se debe haber dado cuenta, y que de alguna manera está encontrando respuestas que tanto buscó acá y que tanto le dolía...", expresó.

La decisión de volver al aire no fue sencilla para Federica Pais, que reconoció la contradicción de apoyarse en el trabajo mientras atravesaba un duelo tan expuesto. "Pido disculpas, necesitaba volver a trabajar, me hace bien. Este trabajo tiene algo mágico porque te obliga a pensar en otro cosa, pero es jodido porque te obliga a hacer públicas cosas que uno preferiría guardar", reflexionó.

Antes de continuar con el ciclo, la conductora también se dirigió a sus afectos y remarcó la unión familiar en este momento. "Abrazo enormemente a la familia, estamos unidos y atravesando un momento muy doloroso y brutal, que nunca imaginamos que nos iba a pasar", cerró.

La reaparición de Federica Pais dejó una de las despedidas más conmovedoras tras la muerte de Ernestina Pais. Sin intentar disimular el dolor, eligió volver a la rutina, agradecer el cariño recibido y poner en palabras una ausencia que todavía golpea de lleno a toda su familia.