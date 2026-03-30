Hay regresos que no pasan desapercibidos, pero el de Tamara Paganini a Gran Hermano abrió una herida que parecía archivada. A 25 años de aquella primera edición que la convirtió en una de las caras más recordadas del reality, su vuelta a la casa no solo sorprendió por el anuncio, también reactivó una historia pesada que durante años la enfrentó con el programa.

La decisión tomó otra dimensión cuando apareció la reacción de Gastón Trezeguet, ex compañero de aquella camada y hoy figura ligada al ciclo. Lejos de celebrar el regreso, eligió un tono filoso y dejó una frase que cayó como una acusación directa: "Quiero creer que va a devolver toda la plata que le sacó a las empresas porque supuestamente le había hecho mal Gran Hermano. Digo, sería lo más justo ¿No?"

El comentario no salió de la nada. Tamara Paganini arrastra desde hace años un conflicto judicial con Telefe y Endemol, al considerar que su paso por el reality tuvo consecuencias profundas en su vida personal y en su exposición pública. La ex participante denunció que fue sometida a un "trato inhumano" y sostuvo que, detrás del fenómeno televisivo, hubo decisiones que nunca contemplaron su salud mental ni el impacto que tendría quedar atrapada en esa maquinaria.

Ese expediente se extendió durante más de una década y convirtió a Tamara Paganini en uno de los casos más resonantes surgidos de la historia del formato. En distintas entrevistas, la ex GH sostuvo que el reality la había "arruinado la vida” y cuestionó con dureza cómo se construyó su imagen una vez terminada la experiencia dentro de la casa. Su reclamo apuntó tanto al programa como al modo en que se explotó mediáticamente su figura.

Por eso, el anuncio de su regreso no se leyó como una simple incorporación. La vuelta de Tamara Paganini quedó inevitablemente atravesada por ese pasado incómodo, por las denuncias y por una relación que durante años pareció rota. En ese contexto, la reacción de Gastón Trezeguet no hizo más que correr el foco hacia esa contradicción: volver al lugar del que dijo haber salido dañada.

La figura de Tamara siempre tuvo un peso especial dentro del universo Gran Hermano. Fue una de las participantes más populares de la primera edición y su nombre quedó pegado al ADN del ciclo. Justamente por eso, este retorno no funciona como una entrada más, sino como un movimiento cargado de memoria, tensión y cuentas viejas que nunca terminaron de cerrarse.

Ahora la expectativa ya no pasa solo por lo que haga dentro de la casa. También se posa sobre lo que implique esta decisión para su propio relato y para una historia que, hasta hace poco, parecía definida por el conflicto. El regreso de Tamara Paganini reabre un capítulo que muchos daban por terminado y deja a Gran Hermano frente a una escena incómoda, de esas que no necesitan demasiado para volver a estallar.