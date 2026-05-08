Una escena en una fiesta volvió a encender la pelea entre Fernanda Iglesias y Yanina Latorre. La periodista habló en un vivo de Instagram sobre un supuesto vínculo de la conductora con un productor de América TV y describió una situación que, según su versión, habría sido vista por varias personas.

El relato no apareció como un comentario aislado, sino dentro de una interna que ya venía cargada de cruces públicos. Fernanda Iglesias aseguró que esa versión circulaba desde hacía tiempo en el ambiente laboral de Yanina Latorre y fue directa al plantear el origen del rumor: “Este chisme se viene diciendo hace mucho en ese lugar de trabajo”.

A partir de ahí, la periodista empezó a dar más detalles sobre el hombre al que apuntaba, aunque sin exponer su identidad completa. “Se decía que estaba con este productor que es muy lindo. Yo veía que había mucho abrazo, mucha cosita”, sostuvo, al describir gestos que, para ella, mostraban una confianza mayor a la habitual.

El momento más fuerte llegó cuando Fernanda Iglesias habló de una fiesta en la que, según contó, habría visto una escena que reforzó todas esas sospechas. “Un día en una fiesta vimos que él estaba muy cariñoso con ella”, afirmó, antes de avanzar con una descripción mucho más concreta del episodio.

Sin bajar el tono, la panelista agregó: “Él le metió la mano por la espalda y se la metió en la cola. Y lo vimos todos”. Esa frase fue la que más repercusión generó, porque ya no presentó el tema únicamente como una versión escuchada en pasillos, sino como algo que ella aseguró haber presenciado.

Fernanda Iglesias también remarcó que, para ella, el vínculo entre ambos tenía señales difíciles de disimular. “Ella que es tan exitosa, tuvo esta cosita en el trabajo. El dato concreto es lo que vi en esa fiesta y mucha gente que me dijo que esto era así. Tenían esa confianza de dos que ya…”, lanzó, dejando la frase abierta y alimentando todavía más la interpretación.

Por ahora, todo se sostiene en los dichos de la periodista y en el enfrentamiento que mantiene desde hace tiempo con Yanina Latorre. Sin una respuesta pública que cierre la discusión, el relato de Fernanda Iglesias volvió a mover la interna mediática y dejó una acusación fuerte instalada alrededor de la vida privada de la conductora.