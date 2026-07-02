La música, el baile y el legado de Michael Jackson volverán a cobrar vida en Neuquén con la llegada de The king, Michael Jackson Live Experience, un espectáculo internacional que desembarcará el miércoles 9 de julio, a las 22.30, en Casino Magic.

La propuesta invita a recorrer algunos de los momentos más emblemáticos de la carrera del Rey del Pop a través de una puesta en escena de alto impacto, con canciones que marcaron generaciones, coreografías icónicas y una producción diseñada para recrear la energía que convirtió a Michael Jackson en un fenómeno mundial.

El show está protagonizado por Leo Blanco, considerado uno de los imitadores de Michael Jackson con mayor reconocimiento internacional. Su trayectoria trascendió las fronteras argentinas tras participar en un documental producido por la BBC de Londres, emitido en más de 70 países, además de recibir menciones en medios de prestigio como The New York Times.

El show promete una experiencia inmersiva para fanáticos de Michael Jackson y para quienes quieran revivir la magia de sus conciertos.

Durante el espectáculo, el público podrá revivir clásicos inolvidables del artista en una experiencia pensada tanto para quienes crecieron con su música como para las nuevas generaciones que desean descubrir en vivo la fuerza escénica que convirtió a Jackson en una leyenda.

El 9 de julio, Neuquén recibirá uno de los tributos a Michael Jackson más reconocidos de Latinoamérica.

Con una combinación de música, danza, efectos visuales y una cuidada recreación de cada detalle, The king, Eternal Tour busca transportar a los espectadores a los grandes conciertos del Rey del Pop y celebrar un legado que continúa vigente décadas después. Las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles a través de Entrada Uno y también pueden adquirirse en la boletería de Casino Magic.