De qué murió el histórico meteorólogo de TN y El Trece Fernando Confessore

Fernando Confessore murió por una descompensación cardíaca repentina. El histórico meteorólogo de TN sufrió un episodio fulminante durante la madrugada del viernes 16 de octubre en su casa del barrio porteño de Versalles.

Su esposa, Paula, fue quien realizó el llamado desesperado al 911 al ver que su marido se descomponía. El personal policial llegó primero y comenzó de inmediato las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Minutos después arribó una unidad del SAME, que continuó con las maniobras. Pero los esfuerzos fueron en vano. El cuerpo de Confessore no logró resistir. El deceso se constató en el lugar a causa de un paro cardíaco no traumático.

Los intentos por salvarlo

La secuencia fue reconstruida por el periodista Gabriel Iezzi en Radio Mitre. "Al arribar el personal policial comienza a realizar maniobras de RCP hasta el arribo del SAME, los cuales continúan realizando maniobras sin éxito", detalló.

De qué murió Fernando Confessore: la causa de su fallecimiento

Su esposa Paula fue la primera en advertir la gravedad de la situación. El llamado al 911 fue inmediato. Pero la repentina descompensación no dio margen. Confessore tenía 58 años.

La despedida de sus compañeros en TN

La noticia fue comunicada al aire por Mario Massaccesi a las 6.50 de la mañana. Visiblemente quebrado, el conductor interrumpió la programación para despedir a su compañero de tres décadas.

"La última noticia, la que no quisiéramos dar, pero además nos toca de cerca. Murió hace un rato nada más nuestro compañero Fernando Confessore. El que veías todos los días hace 30 años en esta señal", expresó Massaccesi.

"Murió el que vos conocés como 'el del tiempo', Confe", sintetizó. El conductor destacó que Confessore había trabajado en el Servicio Meteorológico Nacional entre 1992 y 1994, antes de sumarse a TN en diciembre de 1995.

Matías Bertolotti, meteorólogo y compañero de TN, también lo despidió con dolor. "La comunidad meteorológica está consternada. No caemos. Es nuestro mentor", dijo.

Una trayectoria de tres décadas

Fernando Ezequiel Confessore nació en Buenos Aires el 18 de julio de 1968. Se formó en el Instituto Nacional de Aviación Civil de la Fuerza Aérea antes de recibirse como pronosticador meteorológico en la Universidad de Buenos Aires en 1992.

Trabajó en el Servicio Meteorológico Nacional hasta 1994, especializándose en la recepción e interpretación de imágenes satelitales. También realizó cursos de nefoanálisis y meteorología aeronáutica.

En diciembre de 1995 se incorporó a Artear y se convirtió en una de las caras más reconocidas del pronóstico del tiempo en la televisión argentina. Además de sus apariciones diarias en TN, participó en segmentos de El Trece y formó parte del equipo de TN Campo.

Estaba casado desde hacía más de 30 años con Paula Franco y era padre de Julieta.

El perfil bajo y la pasión por Boca

Mario Massaccesi lo recordó como un hombre de "perfil muy bajo" en su vida personal. Pero destacó que "tuvo como pequeños chispazos donde contó sobre el amor de toda una vida con su mujer, con sus hijos".

También lo describió como un hincha apasionado de Boca Juniors, con un carácter fuerte. "Cabrón por momentos, cabrón porque se enojaba y lo hacía saber. Pero por sobre todas las cosas, era un compañero que siempre se dedicó a lo suyo, que no tenía problemas con nadie".