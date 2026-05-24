El regreso de Lola Tomaszeuski a Gran Hermano no sólo reactivó su historia con Manu Ibero, también la dejó en una posición delicada dentro del juego. La participante volvió con información del afuera y ahora podría quedar comprometida si no logra controlar lo que cuenta frente a sus compañeros.

La situación se conoció a partir de una charla con Titi Tcherkaski, donde Lola Tomaszeuski admitió que ya recibió advertencias por parte del Big. El problema no estaría en su actitud dentro de la casa, sino en el riesgo de romper el aislamiento con datos que no deberían circular entre quienes permanecieron encerrados.

En ese contexto, la joven barilochense dejó claro que tomó dimensión del límite que tiene por delante. “Yo no quiero pisar el palito porque ya me llamaron la atención dos veces, entonces ya está”, expresó, reconociendo que la producción ya le marcó la cancha en más de una oportunidad.

El punto más complejo es que, según su propio relato, algunos jugadores intentarían llevarla hacia ese terreno con preguntas sobre el exterior. Para alguien que acaba de volver al reality, cualquier comentario puede convertirse en una infracción, sobre todo si revela información que modifique la estrategia o la percepción del resto.

Lejos de mostrarse relajada, la participante contó que prefiere correrse de ese tipo de conversaciones antes de quedar expuesta. “Me gusta el no estar hablando de cosas que yo no voy a pisar el palito”, dijo, mientras Titi le recomendaba estar atenta sin aislarse por completo del grupo.

La advertencia llega en un momento sensible para Gran Hermano, después de un ingreso masivo de participantes que modificó la dinámica original de la casa. Entre regresos, repechaje y nuevas alianzas, el afuera empezó a tener más peso que nunca, y por eso cualquier dato puede transformarse en un problema reglamentario.

Por ahora, Lola parece dispuesta a cambiar su postura antes de que la situación pase a mayores. “No, ya está. A partir de ayer ya nada”, cerró, dando a entender que desde ahora medirá cada palabra. El riesgo sigue latente: si vuelve a hablar de más, su segunda oportunidad en la casa podría quedar marcada por una sanción mucho más dura.