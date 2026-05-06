La histórica rivalidad entre Moria Casán y Georgina Barbarossa sumó un nuevo capítulo en medio de los Premios Martín Fierro 2026, donde ambas compiten en la misma categoría. Lo que parecía una simple coincidencia terminó destapando viejas heridas que, según la propia protagonista, nunca cerraron del todo.

Todo comenzó cuando Georgina Barbarossa fue consultada sobre la posibilidad de compartir escenario con Moria Casán en caso de ganar el galardón. Lejos de la polémica, la conductora de Telefe respondió con calma que no tendría problemas en hacerlo, bajando el tono a una rivalidad que lleva años en el ambiente.

Sin embargo, la reacción de Moria Casán no tardó en llegar. Desde su programa, La mañana con Moria, la diva recordó un episodio puntual que involucró a su hija, Sofía Gala, y que marcó un antes y un después en su relación con Barbarossa.

El hecho remite a una vieja tapa de revista en la que Moria Casán y Sofía Gala posaron juntas en un desnudo artístico. En ese contexto, la conductora le habría preguntado en vivo a la joven: “¿Te sacaste fotos con tu mamá? Dijeron que desnuda...”, una frase que generó incomodidad inmediata.

Al rememorar ese momento, Moria Casán fue directa: “Salimos en esta tapa de revista y posamos juntas, hicimos un desnudo. Yo creo que en ese momento me enojé. Sofía la adora, jamás se pelearon”. La actriz dejó en claro que el conflicto no involucró a su hija, sino que fue una cuestión personal.

Además, explicó que atravesaba un período delicado en su vida, lo que amplificó su reacción. “Yo estaba en un momento de mi vida muy compulsivo”, recordó, mencionando la muerte de Castiglione y problemas económicos que la afectaron emocionalmente.

En esa línea, profundizó sobre el impacto del comentario: “En esa época preguntarle a la nena te sacaste fotos desnuda me debe haber caído mal. Además cuando estás en un momento súper sensible que perdiste todo…”. Para Moria Casán, el contexto fue determinante en su enojo.

Finalmente, la diva sumó otro reproche hacia Georgina Barbarossa: “Lo peor es que ella había estado unos días antes en mi casa… y nunca me avisó”. Y cerró fiel a su estilo: “Fueron muchas cosas… yo estaba súper sensible y además me disparabas y te tiraba con un misil”.