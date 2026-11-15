Tras la muerte de Marcos Camino, uno de los fundadores de Los Palmeras, Juan Etchegoyen contó en Mitre Live una versión sobre su historia familiar. El periodista habló de dos mujeres a las que presentó como hija y nieta del músico y sostuvo que él nunca las había reconocido.

El conductor dijo que había conversado con las mujeres tiempo atrás. “Hay una parte de su familia que nunca fue reconocida por él y que estos familiares están dolidos”, sostuvo. También aludió al momento en que decidió contar el tema: “Sé que ahora es incómodo hablar de esto pero es la verdad”.

Al dar los nombres, Etchegoyen vinculó el distanciamiento con la postura que ambas habían tomado durante los desacuerdos dentro de Los Palmeras: “Él nunca las reconoció y fue esquivo tanto con su hija Silvina Camino y su nieta Constanza. Fue tan así que ellas manifestaron su apoyo a Cacho Deicas cuando pasó lo que pasó con Los Palmeras”.

El respaldo a Deicas fue el antecedente público que el periodista mencionó para explicar la distancia con Marcos Camino. En su relato, la posición que tomaron Silvina y Constanza durante el conflicto del grupo reflejaba un malestar familiar que venía de antes de la muerte del músico.

Sobre lo que había escuchado en Santa Fe, Etchegoyen aclaró cuánto había tratado personalmente al artista: “Yo acá no puedo hacer un juicio de valor porque no lo conocí lo suficiente a Marcos pero la verdad es que en Santa Fe no te hablan muy bien de él. Y el motivo tiene que ver con esto”.

El periodista contó que había intentado retomar el contacto con ambas tras la muerte de Marcos Camino. Sobre ese intento, dijo: “Yo intenté en las últimas horas hablar con estas familiares de Marcos que en su momento me contaron cosas tremendas y ahora quizás por el momento que se vive prefieren callar”.

La versión que salió al aire se apoyó en las conversaciones previas que el conductor dijo haber mantenido con las dos mujeres. En esa emisión no hubo declaraciones de Silvina ni de Constanza, y la posibilidad de que prefirieran guardar silencio por el duelo fue una interpretación del propio Etchegoyen.