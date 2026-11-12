Qué hizo el hijo de Marcos Camino en el emotivo homenaje de Los Palmeras en pleno show

Marcos Camino Jr. se quebró en el escenario cuando la pantalla gigante del recital de Los Palmeras mostró una foto de su papá. La banda tocaba en Las Lomitas, Formosa, pocas horas después de la muerte de Marcos Camino, y le dedicó un momento de la presentación al histórico acordeonista.

El público recibió la imagen con una ovación y los músicos se sumaron al aplauso. En los videos que se difundieron rápidamente en redes sociales, Marcos Camino Jr. aparece en medio de ese reconocimiento: lloró mientras aplaudía, junto a sus compañeros, el homenaje que la banda le dedicó a su padre.

Los Palmeras tenían previsto tocar en Las Lomitas el mismo día en que se confirmó la muerte de Marcos Camino, a los 76 años. La agrupación santafesina resolvió cumplir con la fecha y dedicarle el recital a uno de sus fundadores, una figura que marcó el sonido del conjunto con su acordeón.

Adrián Forni, mánager de Los Palmeras, explicó qué tuvieron en cuenta los músicos al resolver si mantenían la presentación. “Nos quedamos a cumplirlo para mantener y respetar los ideales que nos dejó plasmados su creador y director, Marcos Máximo Camino. Hicimos el show en su memoria”, dijo el representante sobre la decisión de salir al escenario en Formosa.

Tras el recital, los músicos emprendieron el regreso en micro a Santa Fe con la intención de llegar al velatorio. “El viaje de regreso es largo, pero tenemos la esperanza de poder llegar a despedirlo”, expresó Forni.

Los integrantes finalmente pudieron estar presentes en la ceremonia y acompañaron a la familia. También fueron los encargados de llevar el féretro de Marcos Camino hasta el coche fúnebre, ya de regreso en Santa Fe, después del homenaje que le habían hecho sobre el escenario.

Los videos de Las Lomitas dejaron registrada la despedida de Marcos Camino Jr. frente al público. Mientras la imagen de su papá seguía en la pantalla, el músico aplaudió entre lágrimas junto a sus compañeros y a la gente que ovacionaba al acordeonista. En ese momento, el homenaje de la banda fue también la despedida del hijo.