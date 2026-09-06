MasterChef Celebrity avanza con los preparativos de su próxima temporada y ya comenzó a completar un elenco atravesado por perfiles muy diferentes. Wanda Nara continuará al frente de la conducción, mientras Telefe distribuye los anuncios entre sus programas y las redes del reality. La fecha de estreno, sin embargo, todavía permanece guardada.

La nueva tanda está integrada por Julieta Nair Calvo, Marta Fort, Pachu Peña, Nazareno Casero, Sebastián Presta, Pablo Migliore, Rocío Robles y Morena Beltrán. Las ocho incorporaciones combinan actuación, humor, fútbol, periodismo deportivo, baile y exposición mediática, una diversidad que promete generar cruces inesperados frente a las hornallas.

Estos nombres se suman a los primeros ocho participantes anunciados para MasterChef Celebrity: Lizy Tagliani, China Ansa, Juli Poggio, Edith Hermida, Karina Mazzocco, Grego Rossello, Luck Ra y L-Gante. De esta manera, el programa ya cuenta con 16 competidores confirmados mientras se aproxima el inicio de las grabaciones.

Parte de las revelaciones se realizó mediante un juego de pistas en Cortá por Lozano. Al presentar a la hija de Ricardo Fort, Vero Lozano expresó: “Es mi amiga Martita Fort”. Luego recordó su paso por el ciclo y aseguró que fue “uno de los mejores divanes que hemos tenido acá, ella y su hermano”. Desde el panel completaron la descripción al señalar que “estuvo en PH, dio que hablar”.

Rocío Robles también fue descubierta después de varias referencias a su experiencia en México, sus estudios y su recorrido como bailarina, panelista y conductora. Una de las integrantes del programa terminó arriesgando: “La mujer de Suar. Rocío. Rocío Robles”. Su incorporación sumará otro condimento por la relación que mantiene con Adrián Suar, una figura central de la competencia televisiva.

El anuncio de Sebastián Presta tuvo un tono diferente y estuvo marcado por las referencias a su carrera como comediante. Juariu terminó con el misterio al exclamar: “El que se suma a MasterChef Celebrity es un personajón y es ¡Sebastián Presta!”. Lozano agregó una advertencia sobre su posible desempeño: “No sé cuánto sabe cocinar, pero maneja muy bien el humor negro”.

La nueva edición también presentará cambios en el jurado. Damián Betular y Germán Martitegui continuarán evaluando los platos, mientras Maru Botana ocupará el lugar que dejó Donato de Santis. Con Wanda Nara nuevamente como conductora y 16 famosos ya confirmados, MasterChef empieza a definir su principal atractivo antes de anunciar cuándo volverá a la pantalla.