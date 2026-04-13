Grecia Colmenares vuelve a quedar bajo la lupa por su desembarco en Gran Hermano, pero alrededor de su nombre no solo reaparece el recuerdo de sus grandes éxitos en televisión. Con su regreso al centro de la escena, también vuelven a circular las preguntas sobre aquella etapa en la que decidió correrse del medio en pleno auge y dejó detrás un vacío que durante años se llenó de rumores, versiones y sospechas.

La actriz venezolana fue una de las figuras más populares de las telenovelas de los años 80 y 90, con títulos que la convirtieron en un rostro ineludible de la pantalla. Sin embargo, cuando todavía mantenía ese peso en la industria, eligió desaparecer del radar mediático y mudarse a Miami. Ese repliegue, tan abrupto como inesperado, alimentó durante mucho tiempo toda clase de especulaciones sobre lo que pasaba realmente en su vida privada.

En paralelo a esa salida del foco, su historia personal también venía atravesada por cambios importantes. Primero había estado casada con Henry Zakka y después con Marcelo Pelegri, con quien compartió dos décadas de relación y tuvo a su hijo Gianfranco. Fue justamente en ese tramo, mientras todavía conservaba notoriedad artística, cuando tomó distancia de la Argentina y del ambiente en el que había construido su carrera.

Con el correr de los años, esa ausencia empezó a asociarse en los programas de espectáculos con comentarios sobre supuestas irregularidades vinculadas a su entonces marido. No eran versiones ligadas directamente a Grecia Colmenares, sino a movimientos y manejos que se comentaban alrededor de Marcelo Pelegri. De todos modos, esa cercanía alcanzó para que su figura quedara salpicada por un clima de misterio que la acompañó incluso después de haber dejado de exponerse públicamente.

Tiempo después, y ya separada, reapareció de manera más visible con su paso por Bailando 2012. Pero el tema volvió a tomar fuerza años más tarde, cuando en 2021 Norita Kriegshaber, viuda de Adrián Yospe, denunció a Marcelo Pelegri por una presunta estafa vinculada a falsas inversiones. Según esa denuncia, el empresario habría usado Facebook para acercarse a la víctima y perjudicarla económicamente con maniobras que incluían propiedades, joyas y hasta lingotes de oro.

Ese episodio volvió a poner el apellido de Grecia Colmenares en circulación, aunque para entonces ella ya no estaba en pareja con él. Ese dato es clave, porque el escándalo que estalló alrededor de Marcelo Pelegri encontró a la actriz ya desvinculada de esa relación. Aun así, su nombre volvió a aparecer en el rebote mediático, más por asociación con esa etapa de su vida que por un rol concreto en la causa.

Ahora, con su ingreso a Gran Hermano, esa zona menos conocida de su historia vuelve a despertar curiosidad. No solo por lo que hizo en la televisión o por el peso que tiene como figura de las novelas, sino por ese costado atravesado por silencios prolongados, mudanzas drásticas y capítulos que quedaron envueltos en versiones nunca del todo olvidadas. Esta vez, la casa puede darle algo que durante años no tuvo: la posibilidad de mostrarse sin intermediarios.