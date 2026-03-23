La reciente separación entre Juliana Awada y Mauricio Macri sigue generando repercusión, y esta vez fue Nai Awada quien rompió el silencio. En su paso por Puro Show, la actriz compartió cómo atraviesa su tía este momento personal tan delicado.

En primer lugar, Nai Awada dejó en claro que no mantuvieron una charla profunda sobre la ruptura, aunque sí tuvo un gesto cercano. “No hablamos con Juliana de la separación, le mandé un mensaje de amor diciéndole que la quiero mucho”, expresó, evidenciando el vínculo afectuoso que las une.

Sobre el estado emocional de Juliana Awada, la actriz fue cauta pero sincera. “La noto bien, procesando una separación. Supongo que es duro, más con una hijita de por medio”, aseguró, destacando la complejidad que implica el final de una relación de tantos años.

Además, hizo referencia a la fuerte exposición mediática que rodea a la familia. “Encima las cámaras a veces no son fáciles. Cuando está todo bien es buenísimo y cuando está todo mal te querés matar”, lanzó Nai Awada, remarcando el impacto de la opinión pública en momentos sensibles.

La sorpresa también fue un factor clave para la actriz. “A mí me sorprendió la separación con Mauricio, no la esperaba, me enteré por la tele. Me dio pena”, confesó, dejando en evidencia que la noticia tomó desprevenido incluso al círculo cercano.

En medio del escándalo, surgieron rumores que vincularon a Mauricio Macri con otras figuras del espectáculo. Sobre esto, Nai Awada fue contundente: “Me parece re grave todo lo que inventaron, como lo de Mauricio con Juana Viale”, criticó sin rodeos.

También hubo versiones que apuntaban a un supuesto nuevo vínculo de Juliana Awada con la realeza europea. Sin embargo, la actriz desestimó esas especulaciones. “No le pregunté por los rumores que la vinculan con el rey de España, pero para mí es un invento. Es muy reciente, no me la imagino”, afirmó.

Por su parte, el periodista Rodrigo Lussich aportó más información sobre el tema y mencionó al rey Felipe VI en medio de los trascendidos. Aun así, desde el entorno de Juliana Awada reina el hermetismo, mientras la empresaria intenta transitar este proceso lejos del ruido mediático.