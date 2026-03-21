La salida de Andrea del Boca de Gran Hermano Generación Dorada encendió las alarmas entre los seguidores del programa, que esperaban su pronto regreso tras conocerse que había recibido el alta médica inicial.

Sin embargo, en las últimas horas fue Laura Ubfal quien brindó detalles clave sobre el verdadero estado de la actriz y explicó por qué aún no pudo reincorporarse a la casa más famosa del país.

“Andrea no volvió porque le tienen que hacer exámenes todavía, son estudios que no se hacen en cinco minutos”, reveló la panelista en diálogo con DDM, dejando en claro que la situación médica requiere mayor atención.

Además, Laura Ubfal explicó el contexto en el que se produjo la salida de la actriz del reality: “Salió en ambulancia para no llamar un coche de alquiler y despertar todavía más especulaciones”, lo que generó aún más preocupación entre los fanáticos.

En cuanto al cuadro de salud, la periodista detalló: “Tiene un tema gastrointestinal. Estaba muy nerviosa, tiene alta presión, sufre de eso”, y sumó que el desgaste acumulado dentro del programa influyó en su estado.

“Fueron muchos días, es una seguidilla de cosas. Yo estoy convencida de que Andrea del Boca quiere volver, le está yendo bien”, agregó Laura Ubfal, llevando tranquilidad respecto a las intenciones de la participante dentro del juego.

Por su parte, la producción de Gran Hermano Generación Dorada emitió un comunicado oficial donde confirmó que la actriz fue sometida a controles médicos: “Andrea del Boca fue sometida a un control con tensiómetro que arrojó resultados no favorables”.

Finalmente, desde el reality aseguraron que en las próximas horas habrá una definición sobre su continuidad: “En las próximas horas se definirá su situación dentro del juego”, manteniendo en vilo a los seguidores de Andrea del Boca y del programa.