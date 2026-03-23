La periodista China Ansa vivió horas de mucha intensidad tras la operación de su hija India, de apenas dos años, quien debió ser intervenida por un problema de salud que venían siguiendo de cerca.

A través de sus redes sociales, China Ansa decidió contar cada paso de la cirugía, llevando tranquilidad a sus seguidores y mostrando el lado más íntimo de este momento familiar junto a Diego Mendoza.

La intervención, que consistió en la extracción de amígdalas y adenoides, se realizó durante la mañana del lunes 23. Según explicó la conductora, se trató de una decisión tomada tras estudios previos y consultas médicas.

“Hoy es el día. 6:30 am operamos a India de amígdalas y adenoides. Ella entendió todo. Hicimos la polisomnografía y avanzamos con la cirugía”, escribió China Ansa, dejando en claro que la pequeña estaba preparada para el procedimiento.

Además, la periodista destacó el trabajo previo que realizaron como familia para acompañar a India en este proceso, no solo desde lo médico sino también desde lo emocional.

“India sabe todo lo que va a pasar. Estuvimos preparándonos un mes. Confiados y entusiasmados con esta decisión, hicimos la profilaxis, una preparación tanto física como psicoafectiva”, explicó China Ansa, remarcando la importancia de la contención.

Durante la espera, tanto China Ansa como Diego Mendoza eligieron transitar el momento con una actitud positiva. “Elegimos hacerlo en paz, con amor, jugando, disfrazándonos”, contó la conductora, reflejando el clima familiar.

Horas después de la cirugía, la periodista llevó tranquilidad al confirmar que todo había salido bien. “Listas, salió todo perfecto. Nos vamos de alta”, escribió junto a una imagen de la pequeña descansando.

Finalmente, China Ansa compartió el alivio que sintieron tras la operación: “India dormida pero sin roncar. Gracias por tanto amor”, expresó, dando a entender que la intervención cumplió su objetivo y mejorará la calidad de vida de su hija.