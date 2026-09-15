La posibilidad de que Floricienta haya muerto dentro del universo de Margarita desató el enojo de seguidores que apuntaron contra Cris Morena. El detonante fue un supuesto adelanto del último capítulo, en el que una referencia al personaje fue interpretada como una despedida definitiva. El desenlace todavía no fue emitido oficialmente, pero la discusión ya comenzó en las redes.

El pasaje que despertó esa lectura mostraría a la joven protagonista hablando de Flor como un espíritu que permanece en el Vivero. Esa alusión, según quienes difundieron el material, indicaría que su presencia en ese espacio ya no sería física. Sin embargo, se trata de la interpretación de una escena atribuida al cierre de la ficción, cuyo contexto completo aún está pendiente.

La publicación apareció en la cuenta de Instagram retro.arturo, que presentó el contenido como un anticipo del final de Margarita. Para acompañarlo, el perfil escribió: "Cris Morena lo hizo. Vuela alto Floricienta". El mensaje dio por sentado un destino trágico y contribuyó a que las reacciones se concentraran en la supuesta muerte, aunque todavía no exista una confirmación oficial del desenlace.

Dentro de la secuencia difundida, el regreso de los trillizos al Vivero se produciría junto a Max. Allí, él les contaría que Flor había estado en ese lugar durante la noche de la revuelta y que después no volvió a saber de ella. Esa desaparición sería el antecedente de las palabras que más inquietaron a los fanáticos.

Para los seguidores de Floricienta, la versión pone en juego el destino de un personaje al que volvieron a acercarse a través de esta nueva historia. Margarita nació como una derivación de aquella serie juvenil, por lo que lo ocurrido con Flor repercute también sobre el relato original. Las críticas a Cris Morena surgieron precisamente ante la posibilidad de que esa continuidad incluyera una pérdida definitiva.

Entre la información atribuida a Max y la posterior referencia al espíritu existe, de todos modos, una diferencia: desconocer el paradero de alguien no confirma por sí mismo su muerte. La lectura que circula reúne ambos elementos y les asigna ese sentido. Por ahora, tampoco permite establecer si el capítulo completo aportará explicaciones que modifiquen lo sugerido por el adelanto.

La emisión del cierre deberá resolver qué ocurrió aquella noche y cómo debe entenderse la presencia de Floricienta en el Vivero. Hasta entonces, el enojo se sostiene sobre una versión que los seguidores ya recibieron como una despedida. Lo que falta conocer es si la historia efectivamente cerrará esa puerta o dejará otra respuesta para la desaparición.