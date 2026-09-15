Una mujer debió ser trasladada al Hospital Rivadavia después del accidente que involucró al auto de Gustavo Sofovich y a una moto en Palermo. El siniestro ocurrió durante la madrugada, en el cruce de Salguero y Martín Coronado. Horas después, el productor contó su versión de la maniobra y aclaró por qué había permanecido dentro de su vehículo.

La persona herida viajaba como acompañante del motociclista. Según explicó el productor en Radio Mitre, la caída ocurrió cuando el conductor buscó sobrepasarlo: “Una moto me intentó pasar por el lado derecho y se cayó”. Esa fue la secuencia que describió durante la entrevista, en la que reconstruyó el episodio desde su posición al volante.

Después del siniestro, ambos conductores fueron sometidos a controles de alcoholemia. Tanto el examen de Gustavo Sofovich como el del hombre que manejaba la moto arrojaron resultado cero. La información permitió conocer que ninguno de los dos registró alcohol en ese control, mientras la acompañante fue trasladada al centro de salud para recibir atención.

Otro aspecto que generó versiones fue la actitud del productor después del accidente. Inicialmente trascendió que se había atrincherado en el vehículo, pero él rechazó esa descripción. Su explicación fue que esperaba adentro para protegerse de las bajas temperaturas, una aclaración que también se difundió en televisión al informar sobre lo sucedido.

Desde el noticiero de Telefe, Erica Fontana recogió esa respuesta: "Parecía que no quería bajarse del auto, parecía que estaba atrincherado, pero lo acaba de desmetir. Solo asegura que esperaba dentro del auto por las bajas temperaturas". De esa manera, la periodista diferenció la impresión inicial sobre su permanencia en el habitáculo del motivo que él había expresado.

Al repasar qué hacía en la zona, Gustavo Sofovich señaló que había salido temprano para realizar una compra y que ya estaba regresando. “Me levanté a las 5 de la mañana como todos los días. Me fui a comprar dos yogurts, estoy volviendo. Vengo por Salguero”, relató. Ubicó así el accidente durante un recorrido que presentó como parte de su rutina habitual.

La atención sigue puesta en la mujer que necesitó asistencia hospitalaria: en la información difundida no se precisó qué lesiones sufrió ni cómo evolucionaba. Sobre la mecánica del accidente, lo conocido hasta el momento es el relato del productor. Los controles negativos de alcoholemia aportan un dato del procedimiento posterior, pero por sí solos no explican cómo se produjo el siniestro.