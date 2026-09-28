Una foto de La Joaqui y Tiago PZK besándose en un aeropuerto empezó a circular cuando todavía se comentaba la postal que el músico había publicado junto a un avión privado. Las dos imágenes mostraron el acercamiento de los artistas después de semanas de versiones sobre un romance que hasta entonces no habían exhibido de ese modo.

En la imagen difundida desde el aeropuerto se los ve sentados juntos en una sala de espera y, en un momento, compartiendo un beso. La escena agregó un gesto de intimidad a una historia que ya estaba bajo la mirada pública. Su aparición después de la primera foto reforzó la lectura de que están juntos, aunque ninguno acompañó las imágenes con explicaciones.

La primera señal había llegado desde la cuenta de Tiago PZK. En sus historias de Instagram, el cantante mostró una foto en la que camina de la mano con La Joaqui al bajar de un avión privado. La publicación no llevaba texto, pero hizo visible un vínculo que hasta ese momento había quedado entre rumores, apariciones compartidas y comentarios de terceros.

La separación de La Joaqui y Luck Ra

La Joaqui anunció semanas atrás el final de su relación de dos años con Luck Ra y se mostró conmovida al hablar de la ruptura, que atribuyó a una decisión de él. En una de esas entrevistas llegó a expresar: "Él sigue siendo el amor de mi vida". Por eso, las nuevas imágenes también reavivaron el interés por lo que había ocurrido tras aquella separación.

Luck Ra había planteado públicamente que su expareja estaba con una persona a la que él había considerado cercana. Lo hizo en un mensaje en redes sociales que agregó tensión a las versiones sobre el nuevo vínculo: "Yo respeto su presente y me duele mucho que me sigan vinculando con esta historia ya que está saliendo con un exgran amigo hace un tiempo". El cordobés dejaba en claro, además, que le dolía seguir asociado a esa historia.

Hasta esta semana, la relación entre La Joaqui y Tiago PZK se había tratado sobre todo a partir de rumores y declaraciones ajenas. La postal publicada por él modificó ese escenario porque fueron los propios artistas quienes aparecieron juntos, tomados de la mano. La imagen del beso que circuló después agregó otra escena pública de la pareja.

Ahora las fotografías dejan a los dos cantantes en el centro de una historia que todavía arrastra las palabras de Luck Ra sobre la separación y la amistad perdida. Ninguno de los protagonistas detalló cuándo comenzó la relación ni respondió a esos planteos al publicar las imágenes. El beso en el aeropuerto queda, por el momento, como la escena más íntima de un vínculo que acaba de hacerse público.