El último recital de Lali Espósito en River dejó una escena que ocurrió lejos del escenario y terminó circulando por las redes. Pedro Rosemblat, su pareja, fue filmado entre el público mientras ella cantaba una canción dedicada a él. Los videos mostraron al periodista bailando y siguiendo la letra, un gesto espontáneo que despertó comentarios de humor y emoción entre los seguidores de la artista.

Desde el escenario, Lali compartió con Miranda! la interpretación de “Mejor que vos”, el tema que compuso pensando en Rosemblat. La cantante cerraba con ese recital su serie de presentaciones en River; él asistió para acompañarla y siguió la actuación entre el público. La canción sonaba frente a todo el estadio mientras la persona que la había inspirado la disfrutaba junto al resto de los espectadores.

Quienes estaban cerca reconocieron a Pedro Rosemblat y apuntaron sus teléfonos hacia él durante la canción. En uno de los posteos que difundió la grabación, un usuario escribió: “Su bailecito en la canción que Lali Espósito le compuso”. La frase resumía lo que se veía en las imágenes: el periodista cantaba y se movía al ritmo de la música mientras su novia seguía con el show.

La espontaneidad de ese baile dio pie a reacciones diferentes. Entre las bromas apareció “Metió baile de tía. Es un crack”, una forma de celebrar sus movimientos sin restarle ternura a la escena. Otros espectadores se quedaron con el costado romántico de la imagen: “Miro esto con sonrisa de enamorada, te juro”, escribió otra persona después de ver a Rosemblat disfrutar del tema entre la gente.

Una usuaria imaginó cómo se sentiría al estar en el lugar de Pedro y escuchar una canción que Lali le escribió: “Yo también estaría así si Lali me escribe un tema”. La emoción apareció en otro mensaje: “Terminé el video con lágrimas en los ojos. Pepe, te amo”. Las respuestas dejaron ver que la reacción de Rosemblat conmovió a quienes encontraron el video después del recital.

Las cámaras de los fans unieron dos momentos que ocurrían al mismo tiempo: Lali Espósito cantaba junto a Miranda! y Pedro Rosemblat bailaba entre el público. El video permitió ver una reacción que no formaba parte de la puesta del recital y llevó ese instante fuera del estadio. La canción quedó ligada también a la imagen de su destinatario disfrutándola entre quienes habían ido a escucharla.