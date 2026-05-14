El repechaje de Gran Hermano Generación Dorada podría perder a una de sus figuras antes de empezar. Yipio atraviesa un momento familiar delicado por la salud de su mamá, Laurita, y su posible regreso a la casa quedó condicionado por una operación que cambió todos sus planes.

La ex participante había salido del reality para acompañar a su madre, pero con el paso de los días la situación se volvió más pesada de lo que imaginaba. Desde el hospital, compartió parte de lo que está viviendo y dejó una frase que reflejó el desgaste acumulado: "El cansancio es total y la angustia ya desborda bastante".

El cuadro tiene que ver con una lesión en la columna que Laurita arrastra desde noviembre del año pasado. Según contó la humorista uruguaya, su mamá finalmente aceptó someterse a una cirugía, aunque la internación se extendió más de lo previsto y eso empezó a generar ansiedad, enojo y mucho agotamiento en el entorno.

En medio de la preocupación, Yipio buscó llevar algo de tranquilidad sobre el estado de salud de su madre. Aclaró que Laurita "no corre peligro", pero también reconoció que el proceso está siendo difícil, especialmente porque ella quiere volver a su casa y dejar atrás la espera hospitalaria.

El conflicto interno aparece porque, al mismo tiempo, el repechaje sigue siendo una posibilidad abierta. La exparticipante no ocultó que Gran Hermano representaba mucho más que una experiencia televisiva. "Era una oportunidad única, una exposición enorme y también un trabajo", expresó, dejando ver que su salida no terminó de cerrar del todo esa puerta.

Esa declaración abrió distintas reacciones en redes. Muchos seguidores la acompañaron y destacaron que esté priorizando a su mamá en un momento sensible, mientras otros pusieron la lupa sobre la chance de que evalúe volver al juego en plena crisis familiar. De todos modos, la decisión todavía parece depender del avance de la cirugía y de cómo evolucione Laurita.

Por ahora, la operación está prevista para este jueves y la prioridad de Yipio seguirá puesta en el hospital. Su nombre continúa ligado al repechaje, pero el deseo de regresar a la casa quedó atravesado por una realidad más urgente: estar cerca de su mamá cuando más la necesita.