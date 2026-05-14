La pelea entre Tini Stoessel y Emilia Mernes sumó un gesto inesperado desde el entorno familiar de la cantante. Mariana Muzlera, la mamá de Martina, publicó una historia en Instagram que parecía cotidiana, pero un detalle terminó reactivando las interpretaciones de los fanáticos.

La imagen mostraba a Mariana Muzlera junto a su hija, al aire libre, en un momento distendido y con lentes de sol. Hasta ahí, nada parecía conectar con el conflicto que desde marzo mantiene distanciadas a Tini Stoessel y Emilia Mernes. Sin embargo, la publicación tuvo una frase que abrió el juego: "¿Volvemos?".

Lo que terminó de encender las lecturas fue la canción elegida para acompañar la historia. La madre de la artista musicalizó la foto con La original, el tema que Tini Stoessel y Emilia Mernes grabaron juntas en 2023 y que, en aquel momento, funcionó como una muestra de complicidad entre ambas dentro de la escena pop.

Ese detalle no pasó inadvertido para los seguidores de las dos cantantes. En redes, muchos interpretaron la elección como una provocación hacia Emilia Mernes, especialmente porque el vínculo entre ambas quedó bajo la lupa desde que comenzaron a aparecer señales de distancia, gestos digitales y frases leídas como indirectas.

El conflicto había tomado fuerza cuando Tini Stoessel dejó de seguir a Emilia Mernes en Instagram, un movimiento que los fanáticos recibieron como una señal clara de quiebre. Desde entonces, cada aparición pública, show o comentario de cualquiera de las dos fue analizado con lupa por quienes siguen la historia de cerca.

La elección de La original agregó un condimento particular porque remite a una etapa completamente distinta. Antes de esta distancia, ambas habían compartido una colaboración musical que celebraba su vínculo artístico y que quedó asociada a un momento de cercanía. Por eso, que Mariana Muzlera usara ese tema en pleno conflicto fue leído como algo más que una casualidad.

Por ahora, ninguna de las dos artistas salió a responder por esta nueva situación. Aun así, la historia de la mamá de la cantante alcanzó para devolver la pelea al centro de las conversaciones entre sus seguidores, que volvieron a preguntarse si entre Tini Stoessel y Emilia Mernes todavía hay una cuenta pendiente.