El Roña Castro quiere que su historia llegue a la pantalla y ya mencionó al actor que podría interpretarlo: Luciano Castro. El proyecto reuniría al artista con un campeón mundial argentino que, además de aportar sus recuerdos, tiene la ilusión de encontrar un lugar frente a las cámaras y compartir alguna escena con él.

Durante una charla con MShow, el exdeportista dio una primera precisión sobre el formato: “Estamos por sacar la serie de ocho capítulos del Roña Castro”. Al hablar del posible protagonista, agregó: “Lo van a ver a Luciano Castro, están viendo”. Sus palabras instalaron el nombre del actor, aunque también dejaron abierta la definición de su participación.

La vida que se busca reconstruir es la de Jorge Locomotora Castro, el santacruceño conocido popularmente como el Roña. Su carrera tuvo un momento decisivo en 1994, cuando conquistó el campeonato mundial de peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo. Esa consagración es uno de los grandes hitos deportivos de la historia que el proyecto pretende contar.

Para Luciano Castro, aficionado al boxeo, la propuesta supondría trasladar ese interés a un personaje basado en una figura real del deporte argentino. El desafío sería interpretar al hombre cuya trayectoria da origen a la producción. Por ahora, el adelanto del expugilista puso el foco en esa posibilidad, sin detallar qué etapas de su vida ocuparían cada episodio.

Respecto de su propio lugar en la serie, el Roña Castro hizo una distinción: “Yo voy a comentar mi historia”. Así anticipó que tendría una participación ligada al relato de sus vivencias. Su intervención permitiría sumar la voz del protagonista real a la reconstrucción de su recorrido, más allá del trabajo del actor que finalmente lo encarne.

El plan de filmación también contempla distintos destinos. “Quieren ir a filmar afuera, a Monterrey (México), a Catamarca, en Caleta Olivia (Santa Cruz)”, reveló. La enumeración combina una ciudad mexicana con locaciones argentinas, incluida su provincia natal. Se trata de los lugares que mencionó como parte de la propuesta, todavía sin precisar fechas para el rodaje.

A esa participación como narrador, el exboxeador quisiera agregarle otra experiencia: “Ojalá yo también pueda actuar”. El deseo abre la posibilidad de que el Roña Castro aparezca en la misma producción que recreará su vida y eventualmente comparta el set con Luciano Castro. Para el campeón, contar lo que vivió ya forma parte del proyecto; interpretarse o asumir algún papel sigue siendo una ilusión.