Griselda Gambaro murió el martes 15 de septiembre, a los 98 años, y su partida golpeó a la literatura y al teatro argentino. Según los reportes periodísticos y la información atribuida a su entorno, el fallecimiento se produjo por causas naturales vinculadas con su avanzada edad. No se difundieron precisiones sobre una enfermedad específica.

La pérdida llegó menos de dos meses después de la muerte de su esposo, el escultor Juan Carlos Distéfano, fallecido el 25 de julio a los 92 años. Habían compartido décadas de vida y tenían dos hijos. Juntos también atravesaron el exilio en Barcelona durante la última dictadura cívico-militar, un período que marcó profundamente su historia familiar.

La censura alcanzó directamente la escritura de Griselda Gambaro: su novela Ganarse la muerte fue prohibida por el gobierno de facto. Años después, en 1981, participó con Decir sí de Teatro Abierto, el movimiento que reunió a artistas frente a la represión. La violencia y el sometimiento ocuparon un lugar central en sus textos, abordados mediante situaciones que desafiaban las convenciones del realismo.

Antes de convertirse en una referencia cultural, la autora nacida en Buenos Aires en 1928 había estudiado en La Boca y Barracas. Provenía de una familia de inmigrantes y, desde joven, eligió dedicar tiempo a la literatura en lugar de iniciar una carrera universitaria. También trabajó en la biblioteca de la Sociedad Luz, mientras desarrollaba su vínculo con la escritura.

Su llegada al escenario tuvo un punto decisivo en 1965, con el estreno de El desatino en el Instituto Di Tella, dirigido por Jorge Petraglia. La propuesta provocó discusiones por su distancia respecto del realismo social de la época. Después llegaron Las paredes, Los siameses y El campo, dentro de una producción que también encontraría expresiones fundamentales en La malasangre y Antígona furiosa.

El reconocimiento a Griselda Gambaro excedió el ámbito teatral. En 2005 fue la primera escritora en inaugurar la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y, en 2010, pronunció el discurso inaugural de la Feria de Fráncfort en representación de los escritores argentinos. Recibió, entre otras distinciones, el Premio Nacional de Teatro, el Premio a la Trayectoria del Instituto Nacional del Teatro y La Rosa de Cobre de la Biblioteca Nacional.

Su legado incluye novelas, cuentos y piezas que distintas generaciones de directores llevaron a escena. También revisó personajes clásicos en Señora Macbeth y Querido Ibsen, soy Nora, poniendo otras voces femeninas en primer plano. Esa diversidad deja un repertorio al que volver para explorar cómo se ejerce el poder, qué formas adopta la obediencia y dónde puede aparecer la resistencia.