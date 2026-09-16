La ventaja que Sol Abraham habría conseguido frente a Yipio en Gran Hermano ya no sería la misma, según la información que Ángel de Brito compartió en LAM. El conductor aseguró que la definición se había emparejado después de un comienzo favorable para una de las candidatas. Su revelación dejó planteado un escenario abierto de cara a la consagración.

El dato más contundente llegó cuando describió cómo se habría modificado la diferencia: "Hasta ayer venía ganando full Sol. Sí. Comodísima. Lejos. Imbatible. Hoy cambió todo". De acuerdo con ese relato, Yipio habría remontado lo suficiente para alcanzar a Sol Abraham. El periodista no acompañó su afirmación con porcentajes ni cantidades de votos.

Sobre la situación al momento de hablar, agregó: "La gente está votando. Igual tiene tiempo hasta mañana que se va a definir. Hoy las votaciones van empatadas". Sus palabras corresponden a la emisión previa a la final de Gran Hermano, por lo que describen el panorama que dijo conocer entonces y no un resultado definitivo.

La información tampoco coincidía con su preferencia personal, que explicitó sin rodeos: "Yo, ¿quién quiero que gane? Yo estoy inclinado por una de las dos participantes. Pero no es la información que tengo. Entre Yipio y Sol, me gustaría que gane Sol. Me gusta más como participante Sol, porque generó quilombo todo el tiempo, es irritante. A mí Yipio, la verdad, divina todo, pero no me causa ninguna gracia. Y el grupo de Yipio tampoco me gusta".

Al analizar qué puede influir en el desenlace, De Brito puso la atención en el público de otros países. "Bueno, están votando los uruguayos que deciden sobre GH y sobre todo los realities con votación. Esto nos pasaba mucho en el Bailando también. Uruguay votaba, votaba Paraguay, votaban varios países, pero les gusta mucho votar en los concursos", sostuvo, comparando distintas experiencias televisivas.

Dentro de ese análisis, recordó que las últimas dos ediciones consagraron a participantes uruguayos. También aclaró que esos triunfos no debían atribuirse exclusivamente a los votos provenientes de Uruguay. Para el duelo entre Sol Abraham y Yipio, presentó la participación internacional como un factor que podría pesar, sin precisar cuánto representa dentro del total.

La presunta paridad suma incertidumbre a las horas finales de Gran Hermano, pero todavía requiere distinguir la información difundida en LAM del anuncio oficial del programa. Mientras la votación siga habilitada, el público puede cambiar la diferencia entre las candidatas. La ganadora se conocerá con el cierre y la comunicación del resultado, más allá de las tendencias anticipadas.