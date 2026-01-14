La pretemporada de Boca continúa y hoy tendrá su primera prueba dentro de la cancha con el amistoso ante Millonarios en La Bombonera. En este contexto uno de los casos que resaltó fue la no inclusión de Marcelo Weigandt dentro del plantel. El lateral, que retornó de su préstamo en Inter Miami, permanece entrenando de forma diferenciada y tampoco tiene propuestas para salir en este mercado.

Tras su regreso desde Las Garzas, se esperaba que Weigandt estuviera como una de las alternativas para el lateral derecho luego de la salida de Luis Advíncula y la indefinición en el futuro de Lucas Blondel. Sin embargo, el lateral derecho todavía no trabaja con el resto de sus compañeros. En principio el cuerpo técnico de Claudio Úbeda iba a considerar al Chelo, pero el tiempo pasó y el jugador sigue apartado, sin señales claras sobre su futuro. Al tener contrato hasta 2027, las opciones para que salga serían a préstamo por un año o por una venta.

Weigandt volvió a Boca, pero todo indica que no tendrá lugar con Úbeda.

Actualmente, Boca tiene en ese lugar a Juan Barinaga, que cerró el 2025 afianzado de titular y a un Blondel que sonó para ser prestado, primero a Argentinos Juniors y luego a Independiente, aunque el Xeneize le bajó el pulgar a ambas operaciones. Más atrás en la consideración está también el juvenil Dylan Gorosito, que destacó en el Mundial con la Selección Argentina Sub-20.

En cuanto a una posible salida de Weigandt, no han surgido ofertas concretas pero si sondeos: Gimnasia (LP), donde ya estuvo a préstamo entre 2020 y 2021, Talleres y Belgrano mostraron interés, pero sin avance por el momento. El Chelo abandonó Boca en 2024 y estuvo dos años a préstamo en Inter Miami, donde fue compañero de Lionel Messi y tuvo bastante participación al redondear 71 encuentros con 2 goles y 6 asistencias.