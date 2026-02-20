La televisión argentina se prepara para un desembarco fuerte en el horario central y fue Yanina Latorre quien anticipó la sorpresa. En su programa Sálvese quien Pueda por América TV, la conductora aseguró que la brasileña Xuxa será parte del nuevo envío que conducirá Guido Kaczka en El Trece, generando un verdadero cimbronazo en el mundo del espectáculo.

“Todo el mundo va a hablar de esto mañana, el 9 de marzo empieza el programa de Guido, que será de talento, y está confirmadísimo el jurado”, lanzó Yanina Latorre al aire. Luego detalló los nombres que ya estarían cerrados: Ángela Leiva, La Mona Jiménez y Abel Pintos, tres figuras fuertes de la música popular que aportarán perfiles distintos al reality.

Pero el gran bombazo llegó segundos después. “Hay una cuarta panelista que es internacional, que vuelve a la Argentina después de no sé cuántos años, es Xuxa”, reveló sin vueltas. Y sumó un dato clave sobre su participación: “Va a venir una vez al mes y va a grabar alrededor de 3 o 4 programas”. Así, la histórica conductora infantil volvería al país para sumarse a la apuesta fuerte de El Trece.

Mientras tanto, el periodista Juan Etchegoyen había brindado otra versión en Mitre Live por Radio Mitre. Allí contó que la producción intentó contratar a Xuxa, pero que en ese momento la artista brasileña habría rechazado la propuesta por compromisos laborales que le impedían instalarse en Buenos Aires.

“Me contaron que intentaron contratar a la artista brasileña Xuxa pero que rechazó propuesta por sus proyectos artísticos y era imposible que se instale en Buenos Aires. Será un show enorme y van a ser cuatro los jurados”, sostuvo Juan Etchegoyen, dejando abierta la incógnita sobre cómo se resolvió finalmente la negociación.

Según trascendió, el ciclo debutará en la primera semana de marzo y tendrá un formato estilo Got Talent, con talentos de todo el país. La apuesta es grande y el canal confía en la dupla nocturna de Guido Kaczka y Mario Pergolini para liderar el rating.

Por ahora, la palabra final la tendrá la pantalla. Si se confirma la presencia de Xuxa, el regreso de la estrella internacional marcará uno de los eventos televisivos más comentados del año y consolidará la estrategia fuerte de El Trece para el 2026.